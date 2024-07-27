Де зараз та як змінилася зірка найпершого сезону "Від пацанки до панянки", про який мало хто пам'ятає

Зубрейчук на шоу - якою вона була

Вікторії на момент проекту було приблизно 30 років. Вона була запальною, любила вечірки та порушувала усі правила.

Втім, на шоу Зубрейчук намагалася стати "панянкою", а тому намагалася виконувати усі завдання. Хоча без казусів не обходилося.

Зубрейчук з шоу "Від пацанки до панянки" (скріншот)

Вікторії вдалося дійти до фіналу. Вона потрапила до трійки найкращих учасниць. І навіть коли їй довелося вийти на паркет з професійним хореографом, вона наважилася на це непросте випробовування, хоча й мала сумніви.

Віка з першого сезону "Від пацанки до панянки" (скріншоти)

Зубрейчук не перемогла на проекті. Хоча навряд чи вона може через це сумувати. Адже після шоу вона дійсно почала нове життя.

Зубрейчук на шоу "Від пацанки до панянки" (скріншоти)

Як змінилася Вікторія

На шоу Зубрейчук помітили продюсери інших проектів. Вікторія не сиділа без роботи після фіналу. Вже у 2011 році вона стала ведучою на ранковому шоу, потім вела ще одну програму з Андрієм Доманським.

Зірка "Від пацанки до панянки" зараз (фото: instagram.com/vika_zubreichuk)

Також Зубрейчук була суддею на проекті "100 000 за правду". Потім вона стала ведучою шоу неординарних талантів.

Вікторія Зубрейчук (фото: instagram.com/vika_zubreichuk)

У 2015 році Вікторія стала працювати на радіо. Потім вона отримала диплом на "Кулінарній академії" Олексія Суханова. На цьому все не закінчилося.

Вікторія зараз (скріншот)

Зубрейчук брала участь у багатьох програмах. Також вона знімалася у кіно, серіалах та рекламі.

Як змінилася ведуча (фото: instagram.com/vika_zubreichuk)

Нині Вікторія продовжує працювати на радіо. Також вона активно веде соцмережі, записує жартівливі відео та просто розповідає про своє життя.

Зірка "Від пацанки до панянки" (фото: instagram.com/vika_zubreichuk)

І якщо порівняти фото Зубрейчук до та після проекту, різниця дійсно колосальна.