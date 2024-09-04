Де зараз співак Олександр Кривошапко, який був одружений зі скандальною Тетяною Денисовою

Що відомо про Олександра Кривошапка

Олександр народився у місті Маріуполь (Донецька область). Навчався у музичній школі за класом труби. Починаючи з 8 років, брав участь у конкурсах естрадної пісні.

Закінчив Маріупольське музичне училище, після чого вступив до російської академії музики ім. Гнєсіних. Згодом через участь у програмі "Х-фактор" перевівся до консерваторії ім. Чайковського і вступив до КПІ.

Олександр Кривошапко (фото: facebook.com/AlexanderKrivoshapko.Official)

Участь у "Х-факторі"

На кастингу шоу Кривошапко виконав пісню Vivo Per Lei Андреа Бочеллі. Став одним із фаворитів після виконання у першому прямому ефірі пісні Je t'aime Лари Фабіан.

У сьомому турі журі виключили його з-поміж учасників. Однак це рішення з обуренням сприйняли фанати співака: вони писали петиції, влаштовували демонстрації перед будівлею телеканалу СТБ. Згодом керівництво телеканалу повернуло Олександра, і він дійшов до півфіналу.

Незважаючи на те, що він не здобув перемогу, співак почав багато гастролювати, випускати пісні та знімати відеокліпи.

Особисте життя

У 2011 році Кривошапко одружився з Тетяною Денисовою - відомим хореографом, головною постановницею "Х-Фактору" та суддею проекту "Танцюють всі". Обраниця співака була старшою за нього майже на 12 років.

Після численних сварок, скандалів і навіть бійок подружжя розлучилося. До речі, Денисова після втечі до РФ вже отримала російське громадянство.

Кривошапко та Денисова (фото: wikipedia.org)

Після розлучення з Денисовою Кривошапко був у цивільному шлюбі з актрисою та моделлю із Запорізької області Мариною Кінскі. У серпні 2017 року у них народилася донька Аліса.

Артист із громадянською дружиною Мариною (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Потім співак повів під вінець косметолога, яку звали Марія. Про стосунки з нею чоловік оголосив в 2021 році. Однак пара прожила разом недовго, а про причини розлучення Олександр не став розповідати громадськості.

Співак із Марією (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Восени 2023 року у співака зав'язалися нові романтичні стосунки з дівчиною Христиною, яку він назвав "своїм промінцем світла".

Нова кохана артиста (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Де зараз Олександр Кривошапко

Після початку повномасштабного вторгнення РФ артист зайнявся волонтерством: допомагав переселенцям із Маріуполя, Донецької області та Харкова та навіть створив власний благодійний фонд "Братське серце", який займався перевезеннями гуманітарної допомоги.

Кривошапко влітку 2022 року (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Влітку 2022 року співак розповідав, що вступив на службу до лав добровольчого батальйону.

Співак на початку повномасштабного вторгнення (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Однак він якимось чином того ж року виїхав за межі України. Більше того, у його блозі почали з'являтися фото з різних країн - наприклад, він уже встиг побувати в Італії.

Де зараз Кривошапко (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

А останнім часом на публікаціях стоїть геолокація, через яку нескладно визначити, що він в Америці.

Знімки зі США (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

У шапці профілю Instagram Кривошапко зазначив, що він "батько, співак, музикант та спортсмен". Він також публікує фото та відео зі своєю 7-річною донькою.

Співак із донькою (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Цікаво, що останні публікації український артист робив російською чи англійською мовою.