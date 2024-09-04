Где сейчас певец Александр Кривошапко, который был женат на скандальной Татьяне Денисовой

Что известно об Александре Кривошапко

Александр родился в городе Мариуполь (Донецкая область). Учился в музыкальной школе по классу трубы. Начиная с 8 лет участвовал в конкурсах эстрадной песни.

Окончил Мариупольское музыкальное училище, после чего поступил в российскую академию музыки им. Гнесиных. Впоследствии из-за участия в программе "Х-фактор" перевелся в консерваторию им. Чайковского и вступил в КПИ.

Александр Кривошапко (фото: facebook.com/AlexanderKrivoshapko.Official)

Участие в "Х-факторе"

На кастинге шоу Кривошапко исполнил песню Vivo Per Lei Андреа Бочелли. Стал одним из фаворитов после исполнения в первом прямом эфире песни Je t'aime Лары Фабиан.

В седьмом туре жюри исключили его из числа участников. Однако это решение с возмущением восприняли фанаты певца: они писали петиции, устраивали демонстрации перед зданием телеканала СТБ. Впоследствии руководство телеканала возвратило Александра и он дошел до полуфинала.

Несмотря на то, что он не одержал победу, певец стал много гастролировать, выпускать песни и снимать видеоклипы.

Личная жизнь

В 2011 году Кривошапко женился на Татьяне Денисовой - известном хореографе, главной постановщице "Х-Фактора" и судье проекта "Танцуют все". Избранница певца была старше его почти на 12 лет.

После многочисленных ссор, скандалов и даже рукоприкладства супруги развелись. К слову, Денисова после бегства в РФ уже получила российское гражданство.

Кривошапко и Денисова (фото: wikipedia.org)

После развода с Денисовой Кривошапко был в гражданском браке с актрисой и моделью из Запорожской области Мариной Кински. В августе 2017 года у них родилась дочь Алиса.

Артист с гражданской женой Мариной (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Затем певец повел под венец косметолога, которую звали Мария. Об отношениях с ней мужчина объявил в 2021 году. Однако пара прожила вместе недолго, а о причинах расставания Александр не стал рассказывать общественности.

Певец с Марией (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Осенью 2023 года у певца завязались новые романтические отношения с девушкой Кристиной, которую он назвал "своим лучиком света".

Новая возлюбленная артиста (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Где сейчас Александр Кривошапко

После начала полномасштабного вторжения РФ артист занялся волонтерством: помогал переселенцам из Мариуполя, Донецкой области и Харькова и даже создал собственный благотворительный фонд "Братское сердце", который занимался перевозками гуманитарной помощи.

Кривошапко летом 2022 года (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Летом 2022 года певец рассказывал, что поступил на службу в ряды добровольческого батальона.

Певец в начале полномасштабного вторжения (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Однако он каким-то образом в том же году он выехал за пределы Украины. Более того, в его блоге стали появляться фото из разных стран - например, он уже успел побывать в Италии.

Где сейчас Кривошапко (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

А в последнее время на публикациях стоит геолокация, по которой несложно определить, что он в Америке.

Снимки из США (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

В шапке профиля Instagram Кривошапко указал, что он "отец, певец, музыкант и спортсмен". Он также публикует фото и видео со своей 7-летней дочерью.

Певец с дочкой (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Примечательно, что последние публикации украинский артист делал на русском или английском языке.