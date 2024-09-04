Где сейчас певец Александр Кривошапко, который был женат на скандальной Татьяне Денисовой

Александр Кривошапко - украинский артист, финалист первого сезона вокального шоу "Х-Фактор" (2010), а также экс-супруг хореографа Татьяны Денисовой, которая поддерживает войну в Украине и сейчас живет в России.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, чем певец занимается сегодня и где находится.
Александр родился в городе Мариуполь (Донецкая область). Учился в музыкальной школе по классу трубы. Начиная с 8 лет участвовал в конкурсах эстрадной песни.
Окончил Мариупольское музыкальное училище, после чего поступил в российскую академию музыки им. Гнесиных. Впоследствии из-за участия в программе "Х-фактор" перевелся в консерваторию им. Чайковского и вступил в КПИ.
Александр Кривошапко (фото: facebook.com/AlexanderKrivoshapko.Official)
На кастинге шоу Кривошапко исполнил песню Vivo Per Lei Андреа Бочелли. Стал одним из фаворитов после исполнения в первом прямом эфире песни Je t'aime Лары Фабиан.
В седьмом туре жюри исключили его из числа участников. Однако это решение с возмущением восприняли фанаты певца: они писали петиции, устраивали демонстрации перед зданием телеканала СТБ. Впоследствии руководство телеканала возвратило Александра и он дошел до полуфинала.
Несмотря на то, что он не одержал победу, певец стал много гастролировать, выпускать песни и снимать видеоклипы.
В 2011 году Кривошапко женился на Татьяне Денисовой - известном хореографе, главной постановщице "Х-Фактора" и судье проекта "Танцуют все". Избранница певца была старше его почти на 12 лет.
После многочисленных ссор, скандалов и даже рукоприкладства супруги развелись. К слову, Денисова после бегства в РФ уже получила российское гражданство.
Кривошапко и Денисова (фото: wikipedia.org)
После развода с Денисовой Кривошапко был в гражданском браке с актрисой и моделью из Запорожской области Мариной Кински. В августе 2017 года у них родилась дочь Алиса.
Артист с гражданской женой Мариной (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)
Затем певец повел под венец косметолога, которую звали Мария. Об отношениях с ней мужчина объявил в 2021 году. Однако пара прожила вместе недолго, а о причинах расставания Александр не стал рассказывать общественности.
Певец с Марией (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)
Осенью 2023 года у певца завязались новые романтические отношения с девушкой Кристиной, которую он назвал "своим лучиком света".
Новая возлюбленная артиста (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)
После начала полномасштабного вторжения РФ артист занялся волонтерством: помогал переселенцам из Мариуполя, Донецкой области и Харькова и даже создал собственный благотворительный фонд "Братское сердце", который занимался перевозками гуманитарной помощи.
Кривошапко летом 2022 года (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)
Летом 2022 года певец рассказывал, что поступил на службу в ряды добровольческого батальона.
Певец в начале полномасштабного вторжения (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)
Однако он каким-то образом в том же году он выехал за пределы Украины. Более того, в его блоге стали появляться фото из разных стран - например, он уже успел побывать в Италии.
Где сейчас Кривошапко (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)
А в последнее время на публикациях стоит геолокация, по которой несложно определить, что он в Америке.
Снимки из США (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)
В шапке профиля Instagram Кривошапко указал, что он "отец, певец, музыкант и спортсмен". Он также публикует фото и видео со своей 7-летней дочерью.
Примечательно, что последние публикации украинский артист делал на русском или английском языке.
Ранее Александр Кривошапко рассказал, как у него умерла бабушка в Мариуполе.
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Для написания материала были использованы такие источники: Wikipedia, Instagram-страница Александра Кривошапко, 24 канал.