Де зараз переможниця "Холостяка" з Чмерковським, який майже одразу розійшовся з нею

У першому сезоні реаліті-шоу "Холостяк", яке дебютувало у 2011 році, американський танцівник українського походження Максим Чмерковський зробив свій вибір на користь яскравої учасниці Олександри Шульгіної.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило дізнатися, як склалося її життя після участі в цьому проєкті.
Стосунки Макса та Олександри тривали після фіналу шоу недовго, всього кілька місяців.
В одному зі своїх інтерв’ю дівчина зізналась, чому у них з хореографом не склалось. Після завершення проєкту вона поїхала до чоловіка у США і пара почала жити разом. Проте Чмерковський не був готовий приділяти час цим стосункам і брати відповідальність.
"Я отримала візу без допомоги каналу. І за контрактом не мала права їхати. Це було його рішення, щоб я приїхала до Лос-Анджелесу. Ми жили разом. Але в нас не вийшло. У мене були свої очікування, мені було 23 роки. Мені здається, що Макс не був готовий брати на себе відповідальність. Він працював з ранку до ночі. Я сиділа вдома", - ділилася дівчина.
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“Я запропонувала розійтися. Я сподівалася, що він боротиметься за ці стосунки. Я відчула, що немає конекту. Він очікував, що я сама влаштовуватиму своє життя в Америці. Він не був готовий мене тягнути. На проєкті нам все організували. Після шоу ми одразу почали жити разом і це неправильно", - говорила Олександра.
Після розриву з Шульгіною Чмерковський майже одразу влаштував особисте життя. Вже у 2012 році він розпочав стосунки з танцівницею Петой Маргатройд, з якою згодом одружився. Сьогодні вони виховують трьох діток.
Макс Чмерковський з родиною (фото: instagram.com/maksimc)
Олександра ж тоді зіштовхнулася з непростими часами. Вона ділилася, що після завершення шоу і розриву з Чмерковським відчувала депресію.
Через нервовий зрив її вага збільшилася, виникли проблеми зі здоров'ям, і їй довелося звернутися по медичну допомогу. На деякий час вона зникла з медіапростору.
Проте незабаром Олександра вирішила кардинально змінити своє життя, зосередившись на спорті та правильному харчуванні.
Олександра Шульгіна (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)
Її інтерес до фітнесу та дієтології з часом переріс у професію. Вона отримала диплом спортивного дієтолога, а також стала сертифікованим фітнес-тренером і коучем.
З часом вона переїхала до США. Зараз красуня активно ділиться дописами про здоровий спосіб життя на своєму Instagram, публікує відеоуроки з тренуваннями та організовує мотиваційні зустрічі для жінок.
Олександра також проводить індивідуальні тренування та розробляє програми харчування.
Блогерка перебуває у цивільному шлюбі з чоловіком, імені якого не розголошує. Він з Латинської Америки. Лише відомо, що коханий зірки займається нерухомістю в Каліфорнії.
Саме заради нього Саша й переїхала з Маямі в Лос-Анджелес, де й завагітніла й народила донечку, яку назвали Анджелікою.
Вже через рік, наприкінці 2023 року, вона стала мамою вдруге. У пари народилася ще одна дівчинка.
Олександра Шульгіна з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)
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Для написання матеріалу були використані джерела: Instagram Олександри Шульгіної, Макса Чмерковського, YouTube-канал Вікторії Сіроклін.