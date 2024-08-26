Де зараз і чим займається Ян Гордієнко - зросійщений блогер, який засудив війну

Хто такий YаnGo

Майбутня знаменитість народився у 1998 році у Краматорську Донецької області. У дитинстві мав багато захоплень, займався плаванням, карате, хокеєм та іншими видами спорту. Інтерес до нових захоплень швидко зникав, але незабаром він захопився зйомками відеороликів, почав самостійно робити мінімультфільми зі своїми іграшками із серій фотографій.

Блогер на початку свого шляху (фото: instagram.com/yaaaan)

Після початку АТО у 2014 році родина переїхала з Донецької області до столиці - Яну тоді було 16 років. Про його батьків майже нічого не відомо - у мережі згадувалося, що вони займаються бізнесом, пов'язаним із автомобілями. Також хлопець має молодшого брата.

У жовтні цього ж року він створює свій YouTube-канал.

Ян Гордієнко (фото: wikipedia.org)

Як Ян Гордієнко став популярним

Початковою тематикою його відеороликів був формат Vine, проте пізніше він почав випускати ролики формату "летсплей" та інші розважальні відео схожої тематики.

Незабаром він стає справжньою зіркою в мережі - за даними на липень 2016 року, YanGo займав третє місце серед найпопулярніших російськомовних блогерів у Twitter. У 2017 році потрапив до топ-5 найпопулярніших YouTube-блогерів у Росії. У грудні 2020 року Ян мав понад 4,49 млн підписників на своєму каналі.

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Співпраця з росіянами

Гордієнко активно будує кар'єру в РФ: у 2016 році знявся з іншими відеоблогерами у картині Тимура Бекмамбетова "Ёлки 5", а потім у фантастичному фільмі "Зламати блогерів", де зіграв самого себе.

Також він брав участь у кількох шоу, пов'язаних з YouTube, був одним із членів журі у кастингу проекту Hype Camp, присвяченому відеоблогінгу.

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У 2019 році приєднався до проекту від Сбербанку "Кино - #этомое", де молода людина займалася створенням короткометражних фільмів, писала до них сценарії та відбирала акторів.

У 2020 році Ян Гордієнко став ведучим 24 сезону тревел-шоу "Орел і решка". Разом із російською блогеркою українського походження Юлією Коваль вони подорожували світом і розповідали про цікаві куточки планети.

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Де ще засвітився Гордієнко

В 2018 році Гордієнко знявся у кліпі Христини Соловій на пісню "Шкідлива Звичка".

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"Христина Соловій та Ян Гордієнко опинилися поряд у львівському трамваї, а лейтмотивом поїздки та навіяних нею спогадів стала нова пісня Христини", - йдеться в анотації до відео.

Популярного YanGo запрошують і в рекламні кампанії - у 2020 році він став послом таких брендів як Calvin Klein та Nike.

Цього ж року блогер потрапив до списку 30 найпопулярніших інфлюєнсерів України за версією журналу Forbes, посівши 9 місце. У серпні 2021 року вийшов окремий випуск, який розповідає про творчий шлях Яна.

Останні ролики на YouTube-каналі Гордієнка вийшли у червні 2021 року. На його YouTube-канал підписано 4,6 млн осіб, а в Instagram - 3,2 млн.

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Особисте життя

У 2020 році блогер почав зустрічатися з моделлю Валерією Руденко. Спочатку вони спілкувалися у соціальних мережах, а після початку пандемії коронавірусу та закриття всіх країн на карантин Гордієнко допоміг дівчині повернутися додому.

Пара прожила у цивільному шлюбі близько 2-х років (фото: instagram.com/yaaaan)

"Наші відносини почалися, коли Валерія працювала в Австралії. Я бачив її в Instagram, вона відповіла на історію з моїм торсом і після цього ми почали дуже багато спілкуватися. І зробив трохи благодійний вчинок і забрав її з Австралії. Наживо ми познайомилися тільки тоді, коли вона жила у моїй квартирі", - зазначив блогер в інтерв'ю Каті Осадчій для програми "Світське життя" у жовтні 2020-го.

Катя Осадча, Гордієнко та його дівчина (фото: instagram.com/svitsketv)

Валерія додала, що спочатку не планувала крутити роман із Яном. Просто після приїзду їй не було де жити, на той момент вона вклала гроші в будівництво квартири. Вона вирішила пожити кілька днів разом, але потім Ян їй сподобався, бо був справжнім джентльменом.

Щасливі закохані (фото: instagram.com/yaaaan)

Їхній роман тривав близько 2-х років, але за 2 тижні до повномасштабного вторгнення пара розлучилася. Як зазначила модель в одному з інтерв'ю, стосунки стали дуже напруженими, як і ситуація в країні загалом. Ініціатором розриву став Ян, який вирішив, що далі їм потрібно розвиватись окремо. На той час його популярність почала згасати, а Валерія, навпаки, мала багато нових проектів.

У 2024 році молоді люди відновили спілкування в соцмережах як друзі. За словами моделі, зараз Ян не має нових відносин.

Як відреагував YanGo на повномасштабне вторгнення в Україну

Після початку повномасштабної війни він зайняв активну українську позицію та засудив дії країни-агресора у своєму Instagram, де мав багато фоловерів із РФ.

8 квітня 2022 року армія РФ завдала ракетного удару по вокзалу в його рідному місті Краматорську "Точкою-У", внаслідок чого загинули 50 людей. Тоді блогер записав гнівне відео і зазначив, що деякі його близькі досі перебувають у цьому місті.

Де Ян Гордієнко зараз

Останнім часом блогер не з'являвся в інформаційному полі. Однак, судячи з його сторінки в Instagram, після початку війни Гордієнко переїхав до США, а також багато подорожує.

Як зараз виглядає Ян Гордієнко (фото: instagram.com/yaaaan)

"У пошуках нових сенсів", - написав він у публікації за жовтень 2022 року.

Інфлюенсер небагатослівний у своїх останніх постах. На його сторінці немає інформації про допомогу українцям чи зборам для ЗСУ.

Блогер насолоджується безтурботним життям (фото: instagram.com/yaaaan)

Ян публікує рандомні знімки з подорожей та поїздок, пейзажі, а також фото з друзями та знайомими.

YanGo (фото: instagram.com/yaaaan)

Остання публікація зроблена у травні 2024 року. Чим саме там займається блогер - теж невідомо.

Гордієнко у 2024 році (фото: instagram.com/yaaaan)