Де військовий квиток потрібен обов'язково: чи можна без нього лікуватися, одружуватися чи влаштовуватись на роботу

Де військовий квиток потрібний обов'язково

"Приймати на роботу або зараховувати на навчання громадянина можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Також і з приводу перетину державного кордону є обов'язкова вимога наявності військово-облікового документа", - підкреслює полковник Коновалов.

Він додав, що військово-облікові документи передбачено для трьох категорій громадян. Для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення, а для резервістів – військовий квиток.

Установи як приватні, так і державні, які беруть нових працівників на роботу, зобов'язані перевіряти всі документи про військовий облік. Інакше їм загрожує штраф.

Річ у тому, що державні органи, підприємства, установи та організації, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я ведуть персональний облік призовників та військовозобов'язаних за місцем їхньої роботи чи навчання.

Персональний облік призовників та військовозобов'язаних передбачає облік відомостей про призовників та військовозобов'язаних за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я незалежно від підпорядкування та форм власності.

"Роботодавець перед тим, як прийняти на роботу працівника, відповідно до положення, що набрало законної сили, зобов'язаний перевірити, чи знаходиться кандидат на ту, чи іншу посаду на військовому обліку, де саме, і чи є дані актуальними. Тобто, якщо кандидат на посаду не дає інформацію про свій військовий облік, роботодавець не має права прийняти такого працівника на роботу, оскільки прийом на роботу суперечитиме постанові Кабміну", - пояснив офіцер.

Крім того, в постанові Кабміну від 30 грудня 2022 року №1487 "Про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів" прописано, що державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, заклади освіти, заклади охорони здоров'я повинні повідомляти правила військового обліку громадян під особистий розпис прийому працювати (навчання).

А протягом 7 днів після прийому на роботу, навчання або звільнення, завершення навчання вони повинні повідомити ТЦК про зміну облікових даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

За порушення – адміністративна відповідальність, яка карається штрафом від 3400 до 5100 гривень.

Також військовий квиток необхідний у центрі зайнятості - без нього не дадуть статусу безробітної людині, яка підпадає під мобілізацію і при цьому не має військово-облікового квитка.

Де військовий квиток не питатимуть

"Особливо варто сказати про одруження. Людина подає до відділу державної реєстрації актів цивільних актів документи. РАГС подає до районного ТЦК інформацію, що зареєстровано шлюб чи розлучення. Там є відмітка про наявність військово-облікового документа. А якщо цього документа немає, то все одно заяву у громадянина до РАГС приймають", - зазначає Коновалов.

Також полковник стверджує, що "жодних обмежень щодо лікування військовозобов'язаного у закладах здоров'я в чинному законодавстві не існує". Проте практично є деякі нюанси.

"Під час звернення до медичного закладу чоловіки призовного віку повинні мати при собі документи, серед яких і військово-обліковий. Але це не означає, що, коли людина потребує термінової допомоги, лікарі цікавитимуться, чи вона стоїть на обліку у військкоматі. Вони насамперед надають необхідну медичну допомогу", - пояснила директор департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВ Ольга Ярмоленко.

Вона додала, що якщо йдеться про планову допомогу (довготривале лікування, запланована операція), то у пацієнта запитають про наявність військово-облікових документів. Якщо пацієнт відмовиться пред'явити такий документ, то медики відправлять його спочатку до військкомату.

"Коли працівникам надходить інформація про ДТП з потерпілим, інсульт, інфаркт, отруєння, серйозні травми, то вони виїжджають на виклики й перед ними мета - врятувати життя людини. Навіть, коли людина отямилася після операції, у неї не запитують про наявність військового квитка, а продовжують надавати медичну допомогу. Я ще не чула від наших пацієнтів, щоб медики дали померти комусь, якщо немає військового квитка", - додала Ярмоленко.