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Де в Україні можна зробити безоплатну планову операцію

Фото: Українцям нагадали про безкоштовні планові операції (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Багато українців цікавляться питанням, де в країні роблять планову операцію безкоштовно?

На це відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на НСЗУ.

Що треба знати тим, хто планує операцію

Планова операція, на відміну від екстреної, дозволяє пацієнтам підготуватись та обрати лікарню. 

Безоплатну операцію можна зробити в тих медичних закладах, які мають договір із НСЗУ на пакет “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах”.

Уточнити, який заклад має договір на цей пакет, можна зателефонувавши за номером 16-77. 

Знайти такий заклад самостійно допоможе дашборд “Укладені договори про медичне обслуговування населення…"

Відкрийте другий розділ "Карта". У фільтрах виберіть ваше місто та групу послуг "Хірургічні операції дорослим та дітям". На мапі з’являться всі медзаклади з адресою та телефонами.

Операція буде безоплатною у таких випадках

  • за направленням сімейного або лікуючого лікаря;
  • при доставленні “швидкою”;
  • при самозверненні у невідкладному стані;
  • при переведенні з іншого закладу.

Нагадаємо, українцям розвінчали головний міф про сімейного лікаря та пацієнта.

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