RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Где в Украине можно сделать бесплатную плановую операцию

Фото: Украинцам напомнили о бесплатных плановых операциях (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие украинцы интересуются вопросом, где в стране делают плановую операцию бесплатно?

На это отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на НСЗУ.

Что нужно знать тем, кто планирует операцию

Плановая операция, в отличие от экстренной, позволяет пациентам подготовиться и выбрать больницу.

Бесплатную операцию можно сделать в медицинских учреждениях, которые имеют договор с НСЗУ на пакет "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".

Уточнить, какое заведение имеет договор на этот пакет, можно позвонив по номеру 16-77.

Найти такое заведение самостоятельно поможет дашборд "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения…"

Откройте второй раздел "Карта". В фильтрах выберите город и группу услуг "Хирургические операции взрослым и детям".  На карте появятся все медучреждения с адресом и телефонами.

Операция будет бесплатной в таких случаях

  • по направлению семейного или лечащего врача;
  • при доставке "скорой";
  • при самообращении в неотложном состоянии;
  • при переводе из другого заведения.

Напомним, украинцам развенчали главный миф о семейном враче и пациенте.

Читайте также, украинцам рассказали, за какую процедуру онкобольным не нужно платить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Врачи