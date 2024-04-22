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Где в Украине можно сделать бесплатную плановую операцию

Понедельник 22 апреля 2024 10:26
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Где в Украине можно сделать бесплатную плановую операцию Фото: Украинцам напомнили о бесплатных плановых операциях (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие украинцы интересуются вопросом, где в стране делают плановую операцию бесплатно?

На это отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на НСЗУ.

Что нужно знать тем, кто планирует операцию

Плановая операция, в отличие от экстренной, позволяет пациентам подготовиться и выбрать больницу.

Бесплатную операцию можно сделать в медицинских учреждениях, которые имеют договор с НСЗУ на пакет "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".

Уточнить, какое заведение имеет договор на этот пакет, можно позвонив по номеру 16-77.

Найти такое заведение самостоятельно поможет дашборд "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения…"

Откройте второй раздел "Карта". В фильтрах выберите город и группу услуг "Хирургические операции взрослым и детям". На карте появятся все медучреждения с адресом и телефонами.

Операция будет бесплатной в таких случаях

  • по направлению семейного или лечащего врача;
  • при доставке "скорой";
  • при самообращении в неотложном состоянии;
  • при переводе из другого заведения.

Напомним, украинцам развенчали главный миф о семейном враче и пациенте.

Читайте также, украинцам рассказали, за какую процедуру онкобольным не нужно платить.

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