Где в Украине можно сделать бесплатную плановую операцию
Многие украинцы интересуются вопросом, где в стране делают плановую операцию бесплатно?
На это отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на НСЗУ.
Что нужно знать тем, кто планирует операцию
Плановая операция, в отличие от экстренной, позволяет пациентам подготовиться и выбрать больницу.
Бесплатную операцию можно сделать в медицинских учреждениях, которые имеют договор с НСЗУ на пакет "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях".
Уточнить, какое заведение имеет договор на этот пакет, можно позвонив по номеру 16-77.
Найти такое заведение самостоятельно поможет дашборд "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения…"
Откройте второй раздел "Карта". В фильтрах выберите город и группу услуг "Хирургические операции взрослым и детям". На карте появятся все медучреждения с адресом и телефонами.
Операция будет бесплатной в таких случаях
- по направлению семейного или лечащего врача;
- при доставке "скорой";
- при самообращении в неотложном состоянии;
- при переводе из другого заведения.
Напомним, украинцам развенчали главный миф о семейном враче и пациенте.
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