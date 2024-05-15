Де пройде Євробачення 2025: деякі міста вже відмовилися проводити конкурс

Які міста не будуть приймати Євробачення 2025

Одним з основних кандидатів на проведення музичного дійства було місто Лугано - це перше місто, яке взагалі прийняло Євробачення у далекому 1956 році.

Однак заступник мера Лугано Роберто Бадаракко виключив можливість проведення конкурсу в його місті.

"Було б добре повернути конкурс знову до Тічіно (кантон, столицею якого є Лугано, - Ред.). Однак амбіції зіштовхнулися з реальним положенням справ у Лугано, а також в усьому кантоні. На жаль, у нас немає приміщень, які вміщують до 15 тисяч глядачів. Є LAC, Palazzo dei Congressi, Cornèr Arena, майбутній спортивний зал і навіть конференц-центр, але вони ніколи не досягнуть потрібної кількості [глядацьких місць]. Сумно, бо подія такого масштабу напевно мала б великий вплив на наш кантон. Але, я думаю, що це буде неможливо", - сказав він.

Виключило можливість проведення пісенного конкурсу й велике місто Лозанна. Проблема - та ж.

"Єдиним майданчиком, який міг би підійти за розмірами, була б Vaudoise Arena, але ми вже на межі необхідних можливостей. У нас також немає необхідних додаткових приміщень, зокрема для розміщення прес-центру. Але головна перешкода - календар. Місце має бути доступним за кілька тижнів до початку заходу, а це неможливо через насичений хокейний сезон", - пояснив мер міста Грегуар Юно.

Vaudoise Arena (фото: vaudoisearena.ch)

Цікаво, що раніше Лозанна приймала Євробачення. Це було у 1989 році після перемоги Селін Діон, яка представляла Швейцарію.

Які ж міста можуть прийняти Євробачення 2025?

Днями влада Цюріха підтвердила швейцарським ЗМІ, що розглядає можливість подання заявки на проведення пісенного дійства.

Таким чином, станом на сьогодні публічно висловили зацікавленість прийняти Євробачення 2025 три швейцарські міста:

Цюрих

Женева

Сент-Ґаллен

Чи зможуть ці міста технічно забезпечити проведення такого великого конкурсу як Євробачення, має вирішити швейцарська асоціація громадського мовлення SRG SSR. Саме вона відповідатиме за проведення дійства.