Де побачити легендарні авто з усього світу: музей "Колеса історії" в Києві

Київський музей "Колеса історії" - це не просто місце для любителів ретро, а й справжня скарбниця для тих, хто захоплюється культурою, дизайном і прогресом. Тут можна побачити понад 100 легендарних автомобілів та іншої техніки.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про унікальний музей автомобілів, куди обов'язково варто сходити на вихідні самому чи з родиною.

Експозиція: машини, що стали легендами

Коли у повітрі Києва відчувається шум сучасних транспортних засобів, музей "Колеса історії" дарує можливість на мить зупинитися і зануритися у чарівний світ минулих десятиліть.

Розташований у затишному куточку столиці на вулиці Малинській, цей музей зберігає понад сотню унікальних транспортних засобів та технічних артефактів, які нагадують про епохи, коли автомобілі були більше, ніж просто засобом пересування - вони були витворами мистецтва.

Головна родзинка музею - це ретро-автомобілі, які здаються живими свідками свого часу. Тут можна побачити справжніх ветеранів Другої світової війни, таких як військовий Willys, легендарний джип, який відслужив на багатьох фронтах.

А поряд з ним блищить елегантний Buick Roadmaster 1936 року - справжній символ розкоші і могутності тієї епохи. Кожен автомобіль має свою історію, свої пригоди, які можна відчути, просто поглянувши на ці шедеври.

Військові джипи (фото: autocentre.ua)

Buick Roadmaster 1936 року (фото: autocentre.ua)

Американська мрія на колесах

Музей також радує відвідувачів широким вибором класичних американських автомобілів. Це, наприклад, Oldsmobile Delta 88, реставрація якого зайняла цілих сім років! Чи ви знали, що ця модель колись вважалася справжнім "кораблем" серед автомобілів?

А поруч з ним - Ford Thunderbird та Chevrolet Malibu, які здаються справжніми кінозірками, готовими виїхати на червону доріжку. Ці машини не просто демонструють технічні досягнення свого часу, але й втілюють дух американської свободи і нескінченного шляху.

Oldsmobile Delta 88 (фото: autocentre.ua)

Європейська класика і техніка з минулих десятиліть

Звичайно, експозиція музею не обмежується лише американськими моделями. Серед експонатів є й витончена європейська класика: німецький Ford Taunus, Opel та інші. Музей надає унікальну можливість побачити, як розвивалася автомобільна інженерія по обидві сторони Атлантики.

Окрім автомобілів, музей пропонує подивитися на побутову техніку минулих десятиліть: від старих радіоприймачів до патефонів і перших телевізорів. Ці речі створюють атмосферу, де можна буквально відчути дух часу.

Ford Cortina (фото: autocentre.ua)

Інтерактивність і сучасні технології

Музей не лише демонструє історичні експонати, але й залучає відвідувачів до інтерактивного досвіду. На багатьох стендах встановлені екрани, які дозволяють переглядати архівні відео про історію створення автомобілів, дізнатися цікаві факти та деталі про реставрацію кожної машини.

Для дітей та підлітків організовуються спеціальні інтерактивні тури, де можна відчути себе механіком чи конструктором автомобілів, або навіть спробувати провести реставрацію на віртуальному рівні.

Музей "Колеса історії" (фото: facebook.com/kolesaistorii)