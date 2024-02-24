Де Ніро, Боно та інші світові зірки довели до сліз словами про Україну (відео)

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти намагаються залякати українців, але світ підтримує нашу країну. Цього дня, на другу річницю початку повномасштабного вторгнення, відомі зірки звернулися до України та усього її народу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке з'явилося в Instagram UNITED24.
Так, понад 30 світових зірок та амбасадорів UNITED24 звернулися до українців зі словами підтримки. На відео можна побачити таких відомих персон як:
"Якщо воєнний злочинець Путін досягне успіху у своєму незаконному аморальному вторгненні в Україну, жодна країна не буде в безпеці", - сказав Де Ніро.
Зірки підтримали українців та зазначили, що продовжують бути з нашою країною. Публічні персони засуджують злочини росіян та путінську агресію.
У коментарях користувачі пишуть, що зірки довели їх до сліз:
Раніше вже стало відомо, що відома українська телеведуча вперше показала чоловіка-військового.
Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що 22-річний француз загинув у боях за Україну та вразив увесь світ останніми словами перед смертю.