Де Ніро, Боно та інші світові зірки довели до сліз словами про Україну (відео)

Так, понад 30 світових зірок та амбасадорів UNITED24 звернулися до українців зі словами підтримки. На відео можна побачити таких відомих персон як:

актор Роберт Де Ніро

учасники гурту Imagine Dragons

лідер гурту U2 Боно

акторка Катрін Денев

зірка "Зоряних воєн" Марк Гемілл

актриса з "Вікінгів" Кетрін Винник

актор та письменник Стівен Фрай

співак Бред Пейслі

акторка Емма Томпсон

зірка "Надприроднього" Джаред Падалекі

актор Марк Стронг

зірка "Володаря персня" Вігго Мортенсен

актор П'єр Рішар

телеведучий Стівен Фрай

соліст гурту Bring Me The Horizon Олівер Сайкс

філософ Бернар-Анрі Леві

підприємець Річард Бренсон

астронавт Скотт Келлі

президент УАФ Андрій Шевченко

актор Міша Коллінз

філософ Френсіс Фукуяма та інші відомі люди.

"Якщо воєнний злочинець Путін досягне успіху у своєму незаконному аморальному вторгненні в Україну, жодна країна не буде в безпеці", - сказав Де Ніро.

Зірки підтримали українців та зазначили, що продовжують бути з нашою країною. Публічні персони засуджують злочини росіян та путінську агресію.

Як реагує мережа

У коментарях користувачі пишуть, що зірки довели їх до сліз: