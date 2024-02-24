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Де Ниро, Боно и другие мировые звезды довели до слез словами об Украине (видео)

Звезды поддержали Украину (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты пытаются запугать украинцев, но мир поддерживает нашу страну. В этот день, во вторую годовщину начала полномасштабного вторжения, известные звезды обратились к Украине и всему ее народу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, появившееся в Instagram UNITED24.

Так, более 30 мировых звезд и послов UNITED24 обратились к украинцам со словами поддержки. На видео можно увидеть таких известных персон как:

  • актер Роберт Де Ниро
  • участники группы Imagine Dragons
  • лидер группы U2 Боно
  • актриса Катрин Денев
  • звезда "Звездных войн" Марк Гэмилл
  • актриса из "Викингов" Кэтрин Винник
  • актер и писатель Стивен Фрай
  • певец Брэд Пэйсли
  • актриса Эмма Томпсон
  • звезда "Сверхъестественного" Джаред Падалеки
  • актер Марк Стронг
  • звезда "Властелина колец" Вигго Мортенсен
  • актер Пьер Ришар
  • телеведущий Стивен Фрай
  • солист группы Bring Me The Horizon Оливер Сайкс
  • философ Бернар-Анри Леви
  • предприниматель Ричард Брэнсон
  • астронавт Скотт Келли
  • президент УАФ Андрей Шевченко
  • актер Миша Коллинз
  • философ Фрэнсис Фукуяма и другие известные люди.

"Если военный преступник Путин добьется успеха в своем незаконном аморальном вторжении в Украину, ни одна страна не будет в безопасности", - сказал Де Ниро.

Звезды поддержали украинцев и отметили, что продолжают быть с нашей страной. Публичные персоны осуждают преступления россиян и путинскую агрессию.

 

Как реагирует сеть

В комментариях пользователи пишут, что звезды довели их до слез:

  • "Какие прекрасные люди за нас! Это заслуживает того, чтобы сражаться"
  • "Спасибо, кумиры детства, вы не подвели"
  • "Спасибо за такие чувственные слова - до слез! Спасибо за поддержку".
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