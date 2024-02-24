Де Ниро, Боно и другие мировые звезды довели до слез словами об Украине (видео)

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты пытаются запугать украинцев, но мир поддерживает нашу страну. В этот день, во вторую годовщину начала полномасштабного вторжения, известные звезды обратились к Украине и всему ее народу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, появившееся в Instagram UNITED24.
Так, более 30 мировых звезд и послов UNITED24 обратились к украинцам со словами поддержки. На видео можно увидеть таких известных персон как:
"Если военный преступник Путин добьется успеха в своем незаконном аморальном вторжении в Украину, ни одна страна не будет в безопасности", - сказал Де Ниро.
Звезды поддержали украинцев и отметили, что продолжают быть с нашей страной. Публичные персоны осуждают преступления россиян и путинскую агрессию.
В комментариях пользователи пишут, что звезды довели их до слез:
Ранее уже стало известно, что известная украинская телеведущая впервые показала мужа-военного.
Кроме того, недавно мы рассказывали, что 22-летний француз погиб в боях за Украину и поразил весь мир последними словами перед смертью.