Де маріупольці можуть отримати продуктовий набір від Фонду Ахметова

Фонд Ріната Ахметова в рамках співпраці з центрами "Я - Маріуполь" по всій Україні продовжує забезпечувати переселенців гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Наразі видачі продуктових наборів від фонду продовжуються в Івано-Франківську, Львові, Ужгороді, Хмельницькому, Кропивницькому, Чернівцях і Черкасах.

У кожному наборі містяться продукти першої необхідності: макаронні вироби, цукор, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.