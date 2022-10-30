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Де маріупольці можуть отримати продуктовий набір від Фонду Ахметова

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Неділя 30 жовтня 2022 14:32
Де маріупольці можуть отримати продуктовий набір від Фонду Ахметова Фото: де маріупольці можуть отримати продуктовий набір від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Фонд Ріната Ахметова в рамках співпраці з центрами "Я - Маріуполь" по всій Україні продовжує забезпечувати переселенців гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Наразі видачі продуктових наборів від фонду продовжуються в Івано-Франківську, Львові, Ужгороді, Хмельницькому, Кропивницькому, Чернівцях і Черкасах.

У кожному наборі містяться продукти першої необхідності: макаронні вироби, цукор, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Гуманітарна допомога