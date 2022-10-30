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Где мариупольцы могут получить продуктовый набор от Фонда Ахметова

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Воскресенье 30 октября 2022 14:32
Где мариупольцы могут получить продуктовый набор от Фонда Ахметова Фото: где мариупольцы могут получить продуктовый набор от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Фонд Рината Ахметова в рамках сотрудничества с центрами "Я - Мариуполь" по всей Украине продолжает обеспечивать переселенцев гуманитарной помощью.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Выдачи продуктовых наборов от фонда продолжаются в Ивано-Франковске, Львове, Ужгороде, Хмельницком, Кропивницком, Черновцах и Черкассах.

В каждом наборе содержатся продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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