Де купити найдешевші яйця і які краще обрати

Яйця з настанням літа "впали" в ціні майже вдвічі. Зараз ціни стартують від 30 грн за десяток, якщо купувати нефасований продукт. Але вартість в магазинах варіюється, крім того покупцеві пропонуються кілька категорій яєць в залежності від розміру.

Дізнайтеся в матеріалі Styler, в яких магазинах купувати яйця найвигідніше.

Скільки коштують яйця

Найдешевші яйця можна знайти в Еко-Маркеті, там пропонується ціна 2,99 грн за одну штуку.

У Форі одне яйце коштує 3,49 грн, в АТБ просять 3,58 грн, в "Ашані" - 3,60 за 1 штуку, а у "Варусі" - 3,99 грн.

В інших мереживних магазинах пропозиція яєць поштучно відсутня, є лише в упаковках по 10-15 штук, але ціна на них відповідно вища, від 50 грн за десяток.

*Моніторинг цін проводився 19 червня 2023 року.

В чому різниця між яйцями С0 і С1

Згідно з ДСТУ 5028:2008. "Яйця курячі харчові технічні умови (33861)", продукція ділиться на кілька категорій. Яйця бувають різних класів і типів - дієтичні, extra (для експорту) і навіть "переробні".

На прилавки ж магазинів найчастіше потрапляє яйце класу "харчове столове". Буква "С" - це скорочення слова "столове". А от цифра (від 0 до 2) позначає розмір яйця.

Найчастіше серед яєць, що пропонуються в магазинах поштучно, зустрічаються яйця з цифрами 0 і 1. Так от "0" - крупніші (від 63 до 72,9 г), "1" - дрібніші (від 53 до 62,9 г). Бувають також і яйця 2-ї категорії - вони ще менші (від 45 до 52,9 г).

Цікаво, що на полиці з поштучними яйцями можна зустріти С1 і С0 поруч і в одну й ту ж ціну. Тому звертайте увагу на маркування на кожному яйці, і якщо побачили С0 - вибирайте саме їх.

А от купувати коричневі чи білі - справа індивідуальна. Колір шкаралупи на смак і користь яйця точно не впливає.

Важливо!

Купуйте яйця тільки в надійних продавців, де проводиться санітарно-епідеміологічний контроль, а не в "бабусь" домашні. Вони можуть вам видатися смачними, проте з таким десятком ви можете принести додому збудника тяжкої хвороби - сальмонелу.