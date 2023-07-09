Де у Києві зараз купатися не можна: спеціалісти знову перевірили воду на популярних пляжах

Пляжний сезон у Києві

У столиці знову перевірили якість води у міських водоймах. І хоча офіційно пляжний сезон у Києві не відкривали з міркувань безпеки, люди все одно намагаються у спекотні дні відвідувати водойми та пляжі.

Категоричної заборони на відвідування місць відпочинку немає, але влада столиці рекомендує утриматися від відвідування пляжів, де немає укриттів поблизу та захисних споруд. А сувора заборона є на відпочинок на воді із квадрациклами, катерами та човнами.

Моніторинг якості води водних об'єктів провели у місцях масового відпочинку населення у таких місцях:

Венеція

Веселка

Дитячий

Золотий

Молодіжний

Передмісна Слобідка

Веселка

Тельбін

Центральний

Троєщина

Чорторий

Галерний

Вербний

Пуща Водиця

Де купатися у Києві не можна

За даними фахівців, вода не відповідає нормам у 6 міських водоймах. Вони закликають мешканців Києва та гостей столиці не купатися на таких пляжах:

Веселка

Райдуга

Троєщина

Галерний

Вербний

Пуща Водиця

"За результатами санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проб води на цих об'єктах не відповідають вимогам гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів", - йдеться у повідомленні.