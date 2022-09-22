Де в автомобілі можна надійно заховати цінні речі: неочікувані місця

Як пише SantePlus, заховати речі в машині цілком реально. Очевидним варіантом буде бардачок. Однак він зазвичай стає першою мішенню для злодіїв. Якщо там нічого немає, то злодії швидко виходять з автомобіля, щоб не ризикувати.

Де сховати цінні речі

У кожній машині можна знайти невеликий простір, таємничі куточки, куди можна покласти дорогоцінні дрібниці. Використовуючи такі схованку, ваші речі будуть в безпеці та поза полем зору.

Вентиляційні отвори автомобіля

За цими невеликими отворами є широкі простори, де можна легко сховати деякі предмети. Для цього можна використати просту плоску викрутку.

ЇЇ потрібно вставити між обома кінцями рами, щоб мати можливість зняти всю решітку. Однак перед початком цієї операції бажано перевірити тип затискачів, які тримають решітку, щоб не пошкодити її.

Багажник автомобіля

Якщо ви відкриєте багажник свого автомобіля, то знайдете там кілька відсіків, які можна використовувати як секретну схованку. Ці зони багажника призначені для комплектів шин або акумулятора. Не соромтеся розмістити там кілька предметів, щоб вони були там в безпеці.

Під важіль коробки передач

Ще одне секретне місце для зберігання аксесуарів і дорогоцінних речей - під коробкою передач. Просто підніміть чохол, зрушивши раму, яка кріпить коробку передач до автомобіля. Це може бути зручно, щоб сховати телефон або гаманець.

Однак переконайтеся, що з боків немає порожнього простору, щоб не втратити свої речі. Також будьте обережні, щоб не зачепити механізм важеля коробки передач.

Паливний бак автомобіля

Цей незвичайний тайник може бути корисним, особливо для того, щоб сховати ключ. Досить закріпити цей предмет на люку бака за допомогою скотчу. Ніхто не зможе відкрити це таємне місце. Однак переконайтеся, що люк зачиняється належним чином.

Під сидінням автомобіля

Ви можете сховати свої речі в просторі під переднім сидінням. В цю схованку можна покласти свій комп'ютер або будь-який інший предмет.