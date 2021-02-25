"Даже в IKEA есть пункт": украинец из Израиля рассказал о вакцинации от COVID-19

По словам украинца, несмотря на глобальную вакцинацию, есть люди, которые ее не поддерживают. Но о таких "ковид-диссидентах" предпочитают молчать.

"Через месяц выборы. Очередные (говорится о выборах в парламент - Ред.). Это обо всем говорит. Есть достаточно много ковид-диссидентов и среди врачей, но их истории которых закрыты", - признается Роман.

По словам мужчины, сейчас общество в Израиле поделилось на вакцинированных и нет.

"Общество делится на тех, кто вакцинирован и не вакцинирован. У первых много преимуществ. Они могут ходить везде. Вторые же - только в магазин. Ну это я утрировано, но все же", - поделился Роман.

Стоит отметить, что карантин в Израиле за все время пандемии был очень строгим. Страна была закрыта для въезда, действовал комендантский час и прочие строгие ограничения.

"Завтра Пурим - большой праздник. Вводят комендантский час. С 20.30 до 6.00 и действуют штрафные санкции. Нам нельзя отдаляться от дома, более чем на 1 км. Ну, у нас такое положение в течение года было и все уже привыкли", - рассказал мужчина.

Кстати, вакцинация в Израиле проводится двумя вакцинами Pfizer и Moderna (для тех, кто переболел). Для того, чтобы сделать прививку, не нужно записываться и долго куда-то звонить, достаточно прийти в пункт вакцинации. Они, к слову, размещены в многочисленных локациях города.

"В целом нация гордится мировым первенством в вакцинации. По Израилю ты можешь вакцинироваться без записи без звонков. Даже в IKEA есть пункт вакцинации", - резюмировал украинец.