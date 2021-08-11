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Если вам дают сдачу такими копейками - вас обманывают: как распознать фальшивку (фото)

Автор: Дмитрий Войналович

Распознать фальшивые деньги не всегда просто. Тем более, когда речь идет о копейках. Да и многие из нас уже забыли, когда пользовались мелочью в последний раз...

Но все же есть несколько способов узнать: вас обманывают, например, в магазине, когда дают сдачу, или нет?

О том, чем фальшивые 50 копеек отличаются от настоящих, - подробно читайте в нашем материале ниже.

Как распознать фальшивые 50 копеек?

Украинский нумизмат и коллекционер по имени Денис часто рассказывает про банкноты и монеты в своем Instagram. Именно он рассказал, как распознать фальшивые 50 копеек - их у парня целый комплект!

Комплект фальшаков (фото: instagram.com/den.yoo.coins)

50 копеек 1994 года - так называемый "ромб". Отличительная черта - в первой грозди четыре ягоды в форме ромба.

Фальшивая 50-копеечная монета (фото: instagram.com/den.yoo.coins)

50 копеек 1994-го с имитацией штампа 1БАк (четырех ягодник). Считается фальшак, так как в 1994-м не было четырех ягодника.

Фальшивая 50-копеечная монета (фото: instagram.com/den.yoo.coins)

50 копеек 1992 года - мастерский фальшак, имитация редкого штампа 1АГс. Существуют редкие монеты, которые сложно отличить по штампам. К таким относиться штамп 1АГ, отличительная черта - в седьмой грозди отросток в форме трапеции. Рядом для сравнения обычная 1АГм в штемпеле.

Фальшивая 50-копеечная монета (фото: instagram.com/den.yoo.coins)

50 копеек 1992 года - один из самых интересных фальшаков, так называемый "грубый". Отличия видны явные.

Фальшивая 50-копеечная монета (фото: instagram.com/den.yoo.coins)

Добавим, что такие "фальшаки", на самом деле, для рядовых украинцев почти ничего не значат. То есть, вы можете даже не замечать, что в вашем кошельке - фальшивые монеты. Да и в магазине у вас с вероятностью 99,9% примут их.

Однако в мире нумизматов за такие 50 копеек не дадут ни гроша.

Ну и не забывайте, что за изготовление, хранение и приобретение с целью сбыта поддельных денег (даже копеек) в Украине "светит" лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Читайте также о том, за какие гривны вы уже ничего не сможете купить в Украине.

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