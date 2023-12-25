Дайте святу шанс: ось як створити новорічний настрій під час війни

Уже котрий рік українці проходять в стані війни. Багатьом складно дозволити собі іноді навіть такий потрібний відпочинок. Тому новорічний настрій щось не дуже поспішає в гості.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

"Навіщо все це?"

Соціальний психолог Ілля Бачурін розповів, що холодна та темна ніч війни вимагає багато сил кожного дня для боротьби, для роботи, для підтримки себе та близьких немовби ставить резонні питання: "навіщо все це?", "чи є нам що відзначати та святкувати?", "чи можу я дозволити собі це?", "чи дійсно в цьому є сенс?".

Відповідь на ці питання, звичайно, у кожного своя. Люди точно не мають вимагати від себе бажання святкувати. Проте з психологічної точки зору існує багато причин, чому навіть у непрості часи корисно дати новорічним святам шанс.

Свята для найтемніших часів

За словами психолога, у багатьох культурах по всьому світу традиція проводити святкування саме посеред зими за дуже короткого світлового дня прижилася не просто так. У такий час усі потребують спілкування, підтримки, нових надій і віри в бажані зміни.

Новорічні та різдвяні свята символізують перемогу майбутнього над минулим. Святкування у воєнний час дає змогу зосередитися на майбутньому, виховуючи надію та оптимізм, що попереду - світліші дні. Ця надія може бути потужним мотиватором для подолання поточних труднощів.

Новорічні свята впорядковують наше життя та додають нам опори за часів невизначеності. Адже часто вони пов’язані зі зрозумілими, конкретними та навіть приємними завданнями та ритуалами.

Відчуття спільності

Колядуванням, щедруванням, походами в гості, навіть спільним приготуванням страв та прикрашанням ялинки - все це має свій позитивний вплив на відчуття психологічного добробуту та дає змогу краще долати навіть хронічний стрес.

Новорічний настрій - це вибір

Санта або Миколайчик в якийсь момент перестають приходити до дорослих людей самі по собі. Проте відкривається багато можливостей, як створити новорічний настрій для себе та близьких.

Добрі справи

Експерт зазначив, що існують тисячі добрих різдвяних справ, які можуть допомогти досягти святкового настрою: