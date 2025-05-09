Не дайте себе зурочити: 7 дієвих способів захиститися від пристріту

Шпилька як оберіг

Англійська шпилька, прикріплена з внутрішнього боку одягу вістрям вниз, вважається потужним захистом від пристріту. Її форма створює замкнуте коло, яке вбирає та утримує негативну енергію.

Для посилення ефекту шпильку можна заговорити, прочитавши молитву або спеціальний заговір. Якщо шпилька потемніла або зламалася, її слід замінити, а стару закопати в землю.

Червона нитка на зап’ясті

Червона нитка, зав’язана на лівому зап’ясті, є популярним оберегом від злих поглядів і заздрості. Її слід пов’язати з щирими побажаннями добра, бажано близькою людиною.

Нитка вбирає негативну енергію, тому її потрібно періодично змінювати, особливо якщо вона порвалася або втратила колір. Цей метод особливо ефективний для дітей та людей, які часто перебувають у великому скупченні людей.

Шпилька э одним з найпопулярніших способів захисту від пристриту (фото: Freepik.com)

Сіль як захисний засіб

Сіль здавна вважається потужним засобом очищення та захисту. Можна носити з собою мішечок із сіллю, посипати нею поріг будинку або використовувати для очищення приміщення.

Також сіль додають у воду для миття підлоги, щоб нейтралізувати негативну енергію. Після використання сіль слід викинути або закопати, щоб вона не накопичувала негатив.

Дзеркало для відбиття негативу

Дзеркала мають здатність відбивати не лише світло, а й негативну енергію. Невелике дзеркальце, носиме в кишені або сумці, може слугувати захистом від пристріту.

У будинку дзеркало рекомендується розміщувати навпроти входу, щоб відбивати негатив, який може проникати ззовні. Важливо регулярно очищувати дзеркало від пилу та бруду для підтримання його захисних властивостей.

Камені-обереги

Деякі камені мають захисні властивості та можуть слугувати оберегами. Наприклад, чорний турмалін, обсидіан або гематит вважаються ефективними проти негативної енергії.

Камінь слід очистити, потримавши під проточною водою, а потім зарядити на сонці або місячному світлі. Носити його можна у вигляді прикраси або просто в кишені.

"Свій" камінь здатен захищати від негативного впливу (фото: Freepik.com)

Молитви та духовні практики

Молитви та духовні практики зміцнюють внутрішній захист людини. Регулярне читання молитов, таких як "Отче наш" або Псалом 90, допомагає створити енергетичний бар’єр проти негативу.

Також ефективними є медитації та афірмації, які налаштовують на позитивний лад. Ці практики можна поєднувати з використанням оберегів для посилення ефекту.

Купання у джерельній або освяченій воді

Вода з джерела або освячена в церкві має сильні очищувальні властивості. Купання в ній або обтирання допомагає зняти енергетичний негатив і зменшити вплив пристріту.

Особливо ефективна така вода, якщо під час обряду читати молитви або дотримуватися посту. Нею також можна окропити оселю для очищення простору.