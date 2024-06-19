Не дайте себе обдурити! Як відрізнити справжні AirPods від фейкових

Перевірка упаковки AirPods

Перш ніж відкрити коробку, потрібно переконатися, що серійний номер на задній панелі дійсно є номером реального продукту. Деякі роздрібні продавці з різних причин не приймають повернені відкриті набори навушників.

Уважно огляньте коробку ваших AirPods або AirPods Pro. Знайдіть маленькі наклейки збоку, де вказано код UPC та всю інформацію про сумісність. Зверніть увагу на очевидні ознаки підробки. Наприклад, якщо ви бачите відсутні розділові знаки або слова з помилками, це привід задуматися.

Крім того, Apple зазвичай використовує на задній панелі кілька наклейок, а не одну. Це ще одна ознака.

Зверніть увагу на логотип. На коробці будь-яких AirPods ви повинні знайти логотип Apple. Відкушений край яблука є ідеальним півколом, тому на точках його дотику із зовнішніми межами логотипу Apple не повинно бути заокруглення. Крім того, якщо логотип наклейка або вставка, це також підробка.

Зрештою, перевірте вміст коробки, щоб переконатися, що там є не тільки посібник користувача, але й гарантійний талон, а також інструкція з безпеки. Якщо їх немає в упаковці, а коробка була запечатана, коли ви її отримали, є велика ймовірність, що у вас підробка.

Яким би очевидним це не здавалося, AirPods не бувають інших кольорів, якщо тільки не йдеться про AirPods Max. Не можна купити червоні, сині чи чорні AirPods - їх просто не існує. Якщо ви бачите AirPods будь-якого іншого кольору, крім білого, це підробка, тому не купуйте їх.

Серійний номер перебуватиме на бчній стороні коробки (фото: SoundGuys)

Перевірка серійного номера

Серійний номер менш очевидний. На тій же наклейці, під кодом UPC, має бути дрібний текст: "(S) Serial No." (Серійний номер), за яким слідує рядок букв та цифр. Це серійний номер.

Візьміть коробку з AirPods і підійдіть до комп'ютера або мобільного пристрою. Перейдіть на сайт перевірки серійних номерів Apple, щоб переконатися, що це справді серійний номер продукції Apple. Це також допоможе визначити, чи не тримаєте ви в руках крадені AirPods, що ще гірше підробки.

Навіть якщо серійний номер підтверджений, це не гарантує, що у вас оригінальні навушники, але якщо інструмент перевірки скаже, що ні - це точно підробка.

На цьому етапі вам доведеться відкрити упаковку та спробувати підключити AirPods до телефону для подальшого дослідження. Потім вам потрібно буде підтвердити, що серійний номер ваших AirPods також надрукований на самих навушниках і переконатися, що він збігається з номером на коробці.

Розташування серійного номера

AirPods Pro 2-го покоління та AirPods 3-го покоління:

Відкрийте зарядний футляр і загляньте всередину кришки. У поглибленні, куди вставляються навушники, має бути надрукована інформація. Серійний номер має бути там, прямо біля краю футляра.

Серійний номер AirPods та AirPods Pro розташований на внутрішній стороні кришки зарядного чохла (фото: SoundGuys)

AirPods Max

Зніміть ліву амбушюру і подивіться трохи вище динаміка. Зверху має бути надрукована інформація, а поруч ваш серійний номер.

Перевірка зарядного футляра

Перш ніж підключати ваші передбачувані AirPods, огляньте зовнішній вигляд футляра. Внизу має бути порт Lightning, а не USB-C чи micro-USB. Багатофункціональна кнопка на задній панелі має бути вбудована з корпусом і мати майже нульову слабину.

Інші ознаки підробки - результат дешевого виробництва. Наприклад, нещільно прилеглі петлі, потертості, вм'ятини, видимі шви і шорсткі опуклі ділянки - все це говорить про те, що при виробництві були допущені недоліки, чого Apple ретельно уникає з AirPods.

Зверніть увагу також на колір та розташування світлодіода. У деяких підробках про те, що AirPods фальшиві, можна судити по синьому світлодіоду (не зустрічається в оригінальних AirPods) або його дивному розташуванню, не спереду корпусу.

Перевірка самих AirPods

Перегляньте самі навушники AirPods. На підробках можна побачити ознаки того, що вони виготовлені не за стандартами. Наприклад, зверніть увагу на:

Вільні решітки: захисні сітки динаміків не повинні бовтатися

Неправильна форма: порівняйте форму навушників із зображеннями на сайті Apple

Відсутність сенсора: на ніжці навушника має бути невеликий виріз для сенсора керування. У підробках він може бути замінений кнопкою або відсутній.

Неякісні матеріали: зверніть увагу на погано закріплені матеріали, помітні шви, нерівно стиковані деталі та круглі насадки (оригінальні овальні насадки)

Підключення до телефону

Для користувачів iPhone підключення до телефону стане вирішальним фактором, чи справжні у вас навушники. Можна скільки завгодно говорити про закриту екосистему продуктів Apple, але багато проблем, пов'язаних із повністю відкритими платформами, тут просто відсутні.

Відкрийте чохол AirPods (або слідуйте процедурі сполучення для AirPods Max, якщо у вас саме вони). Або почнеться процес сполучення, або телефон повідомить, що не може перевірити продукт, і вам потрібно підключити AirPods звичайним способом.

Це вірна ознака того, що у вас є підробка. Хоча малоймовірно, що причина у чомусь іншому.

Інші ознаки також будуть очевидними. Наприклад, функція "Знайти навушники" не працюватиме з підробками, оскільки це функція, ексклюзивна для Apple. Хоча це здасться очевидним, створити підроблені AirPods, які будуть працювати з усіма функціями Apple, неймовірно складно.

Коли ви вперше підключаєте AirPods Pro 2 до свого iPhone, ви повинні бачити кілька спливаючих вікон (фото: SoundGuys)

Що робити, якщо у вас підроблені AirPods

Якщо ви виявили, що у вас є підроблені AirPods, найкраще, що ви можете зробити, це спробувати повернути свої гроші. Використовуйте інструмент Apple для звітування, щоб повідомити їх про те, що сталося, і надайте якомога більше інформації, щоб компанія могла вирішити проблему.