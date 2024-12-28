У давнину такі прізвища отримували українці, які були пов'язані з освітою та мистецтвом: знайдете своє?

Прізвища в Україні часто пов'язані з професіями, особистими якостями чи географією. Але є й такі, що розкривають історії про освітні та мистецькі зв'язки перших їхніх носіїв.

Шкільник, Школяр, Шкільнюк

А також Шкільний, Школун, Школьний. Ці прізвища пов'язані зі школою. Вони могли належати як вчителям, так і учням або навіть сторожам при навчальних закладах.

Маляр, Маляренко, Богомаз

Мистецькі корені цих прізвищ говорять самі за себе - такі прізвища давали художникам, які малюють. Особливо цікаве походження "Богомаз", яке могло виникнути як жартівлива назва іконописця.

Співак і Швець

Прізвище "Співак" стосується професії співака, а "Швець" - так часто називали церковних псаломщиків, що додавало їм особливого значення.

Регєнт, Регенчук

Ці прізвища походять від слова "регент" - керівник церковного хору. У давнину музичні керівники мали значний статус у спільнотах.

Скоморок

Його корені йдуть до стародавніх артистів-скоморохів. Проте, з часом, це прізвище могло закріпитися за жителями сіл із назвою Скоморохи.

Музика, Музиченко, Гудак

Музичка, Музичук та інші похідні. Такі прізвища вказують на музичний талант або професію, яка була пов'язана з музикою. Особливо поширеним було прізвище "Музика" та його варіації. "Гудак" - це лемківська назва, яка так само утворилося завдяки музичним інструментам.

Дармограй і Лихограй

Ці прізвища часто мали насмішливий характер і стосувалися музикантів із неоднозначною репутацією.

Скрипник, Цимбаліст, Дудник

Багато прізвищ походить від назви музичних інструментів, на яких грали музики: скрипка, цимбали, дуда. Від цих слів є дуже багато похідних: Скрипнюк, Скрип'юк, Скрипичайко, Цимбаліст, Цимбалістий, Цимбалюк, Цимбалко.

А ще "Басистий" - той, хто грав на контрабасі. Але таких музик у давнину частіше називали просто "Бас" (Баса, Басенко, Басюк).

Дудар, Дудник, Дуда, Дудка, Дудко

Походить від назви музиканта, який грав на дуді. І схоже, що дуда була у давнину популярним музичним інструментом, оскільки такі прізвища збереглися досі.

Кобзар, Бандура, Бандуренко

Пов'язані з українською культурою, ці прізвища належали тим, хто грав на кобзі чи бандурі.

Капелістий

Прізвище вказувало на музикантів, які входили до оркестрів або капелій народних інструментів. І прізвище записано у Хмельницькій області.

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