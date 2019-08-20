Тиснути таких до упору: київський маршрутник образив ветерана АТО (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

У мережі запропонували провести з нахабним водієм "виховну бесіду"

У Києві водій маршрутки дозволив собі грубі висловлювання на адресу ветерана АТО на Донбасі та відмовився його везти. Інцидент стався в районі Академмістечка. Демобілізований військовий Сергій Вікарчук пред'явив посвідчення учасника бойових дій, проте реакція водія виявилася вкрай дивною. Про це розповів сам ветеран на сторінці в Facebook.

Також він опублікував фото маршрутки № 742, на якому видно номерний знак.

За його словами, водій відмовився перевозити його навіть після того, як ветеран запропонував заплатити за проїзд, пояснити своє рішення відмовився і просто бубонів собі під ніс якісь лайки.

Вікарчук розповів, що зараз він розшукує керівництво перевізників цього маршруту.

У Києві маршрутник образив ветерана АТО (Фото: facebook.com/VIKARCHUKSERHII)

Ветеран вимагає публічних вибачень від перевізника і водія "за "вояку або служаку" і "за**али або за**ись".

"На питання, які проблеми - мороз, на вимогу взяти гроші теж відмовився", - йдеться у публікації. Також Сергій написав свій номер телефону, щоб з ним могли зв'язатися перевізник та водій-хам.

"Зараз мене цікавить публічне вибачення. А потім я напишу скрізь і буду до упору тиснути таких", - додав він у коментарях до публікації.

Ветеран АТО Вікарчук Сергій (Фото: facebook.com/VIKARCHUKSERHII)

Користувачі мережі бурхливо відреагували на інцидент і таку нахабну поведінку маршрутчика. В коментарях один колишній військовий закликає покататися по цьому маршруту та поспілкуватися з водієм.

Вікарчук таку ініціативу не підтримав і пояснив, що справу потрібно вирішити в правовому ключі, але не погрозами чи насильством.

"Розумієш, таке зі мною за ці 3 роки не було нічого такого. Навіть один наш возив там. Я в іншу сів по маршруту і норм. А цей с**кун на моє запитання відразу мороз, а потім знову бурчати.

Я б зламав йому ніс і коліно, але розумію, що мені більше впаяють, ніж цьому с**куну", - пояснив ветеран.

Скрін коментарів

Сергій Вікарчук зараз займається туристичним бізнесом. На фронті на Донбасі він воював у складі 21-го батальйону №Сармат". У нього позивний "Євпаторія". Проживав у Криму до російської окупації півострова, був активістом, проводив марші вишиванок.

Був демобілізований в лютому 2015 року, коли йшли бої за Дебальцеве. Сергій за розподілом потрапив зв'язківцем, потім став гранатометчиком, потім стрільцем.

Як повідомлялося раніше, в Дніпрі маршрутник нахамив ветерану АТО, який отримав інвалідність на сході України.

Також ми писали про те, що у Запоріжжі маршрутник вигнав жінку з салону. Жінка мала при собі пенсійне посвідчення, але водій все одно вимагав оплатити проїзд.