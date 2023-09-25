Футболіста збірної України в США насварили за допомогу біженцям: що відомо

Футболіст збірної України і американського клубу "Інтер Маямі" Сергій Кривцов допоміг українським біженцям у США, купивши їм квитки на матч своєї команди, де грає також Ліонель Мессі. Але це не дуже сподобалося керівництву клубу.

Чому його насварили за цей благородний вчинок, розповідає РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Кривцова для Sport Arena TV.

Чому вчинок Кривцова обурив власників "Інтер Маямі"?

За словами українського футболіста, одного разу він за власні гроші купив квитки для українських біженців на гру.

"В "Інтері Майамі", коли дізналися, то мене виругали, можна так сказати. Сказали: "Ти не повинен за це платити. Якщо в тебе є якась потреба в квитках, тим паче для якоїсь благодійної цілі, то ти скажи нам - ми зараз це зробимо", - розповів Кривцов.



Сергій Кривцов і футболісти “Інтер Маямі” (фото: instagram.com/kriva4)

Після цього керівництво клубу, одним із власників якого є Девід Бекхем, вийшло на один із благодійних фондів - Florida for Ukraine, - і запросило дітей та їхніх батьків на гру "Інтер Маямі".

"Діти розвертали лого перед матчем, їм зробили активіти з аніматорами, вечерю на стадіоні. Потім вони спустилися на поле, ми зробили з ними фото. Частину коштів від виручених квитків було відправлено до цього фонду", - розповів футболіст.



Сергій Кривцов (фото: instagram.com/kriva4)

Як світові зірки футболу підтримують Україну

Кривцов також зазначив, що його зіркові одноклубники підтримують українців у війні з Росією як морально, так і матеріально.

Зокрема, той самий Бекхем одним із перших серед селебретіз показав світові, що в Україні війна.

"Коли вперше побачив Бекхема, насамперед подякував йому. Він відповів: "Ми маємо це робити", - поділився Сергій.



Сергій Кривцов (фото: instagram.com/kriva4)

Лео Мессі також вже передав свою ігрову футболку зі збірної Аргентини у фонд UNITED24.

Та й інші футболісти, говорить захисник нашої збірної, ще до його приходу в клуб, допомагали українцям, які приїхали до США.

Нагадаємо, що Кривцов перейшов у "Інтер Маямі" у січні 2023 року. У своєму дебютному матчі в чемпіонаті MLS забив гол у ворота "Монреаля".

Зараз він один з ключових гравців команди, де його одноклубниками є такі зірки, як Ліонель Мессі, Серхіо Бускетс, Жорді Альба та Гонсало Ігуаїн.



