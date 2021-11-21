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Как по дате рождения найти свою половинку: нумерология отношений

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Воскресенье 21 ноября 2021 18:41
Как по дате рождения найти свою половинку: нумерология отношений Как по дате рождения выбрать партнера для отношений (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Дата рождения и цифры имеют значение во многих аспектах жизни. Нумерология помогает определить характер человека и помогает подсказать, с кем стоит заводить отношения, а от кого нужно бежать побыстрее.

Как по дате рождения определить подходящего партнера – читайте ниже.

Как определить свое число

С 1 по 9 число месяца – день рождения и будет ответом. Если в дате рождения две цифры – сложите их вместе. Если сумма вышла больше девяти – снова сложите. В конечном итоге у вас должна получиться цифра от 1 до 9.

Что значит каждая цифра

Единица. Это уверенные в себе люди, которые с трудом идут на уступки в отношениях. Они серьезно подходят даже к началу отношений и долго присматриваются к человеку.

Таким людям подходят 2, 4 и 6.

Не подходят: 7, 8 и 9.

Двойка. Эмоциональные, открытые и очень ранимые натуры. Они стремятся к гармонии в отношениях, слушают свое сердце, а не голову. Они увлекающиеся натуры и идут к своей цели до конца.

Им подходят: 1, 3 и 6.

Не подходят: 5 и 8.

Тройка. Эгоцентрики и эгоисты, редко прислушиваются к чужому мнению и считают свое важнее любой другой. Стараются доминировать над партнером и амбиции порой им очень мешают.

Им подходят: 2, 6 и 9.

Не подходят: 1 и 9.

Четверка. Вспыльчивые и эмоциональные люди, могут срываться на близких. В отношениях доминируют и контролируют. Но стремятся создать крепкую семью, хотя частенько поглядывают в сторону.

Им подходят: 1, 2, 7 и 8.

Не подходят: 4

Пятерка. Склонны к непостоянству в отношениях, рутина их утомляет. Они натуры сложные, для них важен интим с экспериментами. Часто сомневаются в себе и партнерах.

Им подходят: 5 и 8.

Не подходят: 2.

Шестерка. Харизматичные и очаровательные и им это помогает привлечь кого угодно. Но невозможность усидеть на месте и вечный поиск им сильно мешает. Они способны на эмоциональную привязанность, но стать рассудительными и осесть им сложно.

Подобрать пару им очень сложно и порой они долго перебирают, прежде чем находят свою любовь.

Семерка. Очень романтические люди и готовы осыпать свой объект внимания подарками, устраивать необычные свидания и делать широкие жесты. Того же они ждут от партнера и часто бывают разочарованы. Со стрессами они не дружат и лучше себя чувствуют в покое.

Им подходят: 2.

Не подходят: 9

Восьмерка. Это властные собственники, но с правильным взглядом на жизнь. Они будут строить прочные и продолжительные отношения и не будут прятать свои истинные чувства.

Им подходят: 8.

Не подходят: нежные 2.

Девятка. Самые сложные и противоречивые натуры, они тоже собственники и будут контролировать партнера. Но при этом объяснить, что им нужно – не могут. Ради семьи они готовы на все.

Им подходят: 2 и 6.

Не подходят: 1 и 9.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно выбрать партнера по группе крови.

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