Датчанин объяснил, почему мыл окно поезда "Укрзализныци"

Йоханнес делится, что нередко ездит поездами "Укрзализныци" и в целом привык к низкому уровню санитарии в вагонах.

"Давно знаком с отсутствием чистоты снаружи и внутри украинских вагонов, поэтому и решил помыть. А вообще я хотел показать детям красоту Украины из окна поезда", - рассказывает датчанин.

Признается, что хотел купить билеты в вагон, в котором едет начальник поезда, потому что такие вагоны обычно новые. Но не смог, поэтому подготовился к уборке. По словам мужчины, он давно планировал что-то подобное.

"Как-то пытался почистить окно влажными салфетками, но вагонный грязь они "не взяли". Поэтому в этот раз подготовился - взял моющее средство и швабру, чтобы добраться с перрона к окну вагона. Проводники никак не отреагировали, ни слова. Что также показательно", - отмечает Йоханнес.

Также он давно занимается темой железной дороги - писал о ней, а также основал Центр железнодорожных инициатив.

"Я активист, если хотите. Давно пытался продвигать тему, что в Украине есть большой потенциал, чтобы за относительно небольшие деньги улучшить свою железную дорогу. Есть Киев и есть большие города и они как острова - между ними больше ничего нет. Надо это исправлять быстрой железной дорогой", - объясняет он.

Он сетует, что много раз пытался это донести до различных руководителей, но без результата. Но после поста с ним связалось руководство департамента пассажирских перевозок и пригласило в депо, чтобы показать, как моют поезда. Говорит, что планирует пойти и все посмотреть.