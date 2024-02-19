Даша Трегубова прочитала на відео твір 15-річної переможниці конкурсу есе від Фонду Ахметова

"Війна холодними пазурями шматує таке звичне життя, крижаним поглядом заглядає у хати, безжально приносить смерть, студеними лапами руйнує мости, лікарні, школи... Серце розривається від новин, стогне і відмовляється сприймати дійсність. Здається, що мрії тут не місце... Які мрії на війні?" - ділиться Олена.

Проте дівчина твердо упевнена - треба робити все, що в наших силах. Треба вірити. Треба чекати. І про це вона написала у своїй творчій роботі.

"Треба здобувати міцні знання, плести сітки, доглядати за могилами загиблих, підтримувати тих, хто втратив близьких... Набувати практичних навичок, адже це так знадобиться для відбудови держави. І, звичайно ж, мріяти. Мріяти про Перемогу. Про той день, коли наші герої повернуться додому, втомлені, посивілі, але із гарячими очима та найдорожчим словом - мир", - пише Олена.

Понад 4 тисячі творчих робіт від дітей з усієї країни отримав музей в рамках конкурсу. Музей збирає та зберігає історії українців про пережите під час війни. Його архів містить вже понад 100 тисяч історій, серед них — багато дитячих та підліткових.