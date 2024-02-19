Даша Трегубова прочитала на видеопроизведение 15-летней победительницы конкурса эссе от Фонда Ахметова

"Война холодными когтями терзает такую привычную жизнь, ледяным взглядом заглядывает в дома, безжалостно приносит смерть, студеными лапами разрушает мосты, больницы, школы... Сердце разрывается от новостей, стонет и отказывается воспринимать действительность. Кажется, что мечты здесь не место". . Какие мечты на войне?" – делится Елена.

Однако девушка твердо уверена – нужно делать все, что в наших силах. Надо верить. Надо ждать. И об этом она написала в своей творческой работе.

"Надо приобретать крепкие знания, плести сетки, ухаживать за могилами погибших, поддерживать тех, кто потерял близких... Приобретать практические навыки, ведь это так понадобится для восстановления государства. И, конечно же, мечтать. Мечтать о Победе. когда наши герои вернутся домой, уставшие, поседевшие, но с горячими глазами и самым дорогим словом - мир", - пишет Елена.

Более 4 тысяч творческих работ от детей со всей страны получил музей в рамках конкурса. Музей собирает и хранит истории украинцев о пережитом во время войны. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй, среди них много детских и подростковых.