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Даша Квіткова показала, як стилізувати леопардові джинси у повсякденному житті (відео)

Понеділок 06 травня 2024 15:31
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Даша Квіткова показала, як стилізувати леопардові джинси у повсякденному житті (відео) Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Юлія Любченко

Даша Квіткова - дуже модна і молода жінка, за стилем та життям якої стежить неймовірна кількість людей. Цього разу вона показала, як носити леопардові джинси.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео блогерки.

Даша Квіткова показала, як носити леопардові джинси

Леопардові речі цього року стали дуже трендовими, адже їх можна поєднати з будь-чим, головне, щоб це виглядало дорого та доречно.

Принт леопард вже багато років не виходить з моди, щоправда, дехто вважає його занадто вичурним та відвертим. А деякі жінки навпаки полюбляють такі речі, бо саме вони допомагають розкрити жіночність та бути більш сміливою і яскравою.

Оскільки Квіткова саме з тих жінок, які полюбляють яскравість у поєднанні з класикою, вона не соромиться носити леопардові принти.

Так, наприклад, у новому відео, де вона збирається у справах, блогерка показала, як стилізувати леопардові джинси з класичними речами.

Дарія одягнула чорну кофтинку без бретелей, темні леопардові джинси, білі носки, кросівки та завершила свій лук чорним піджаком у стилі оверсайз коричневого кольору.

Інфлюєнсерка підкреслила талію тонкою стрічкою з тканини та взяла чорну сумку та окуляри.

Цілком образ Квіткової вийшов цікавим та оригінальним, адже поєднує в собі найтрендовіші кольори та принти.

Раніше ми розповідали, що Даша Квіткова прогулялась по Києву в образі справжньої леді.

Також читайте, скільки коштує сексуальна напівпрозора сукня, як у Даші Квіткової.

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Даша Квіткова Модні тренди Блогерка Гардероб
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