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Даша Квіткова показала, як носити цікавий весняний лук з трендових речей

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Юлія Любченко

Даша Квіткова - популярна українська блогерка, за стилем та життям якої, стежить велика кількість людей. І цього разу вона показала цікавий образ.

Про це розповідає РБК-Украіна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories Даші.

Даша Квіткова показала стильний образ

Прихильники Квіткової знають, що вона часто демонструє процес своїх зборів, та звісно показує який образ вибирає. 

Дівчина любить спочатку приміряти багато речей та дивитися, як це виглядає, а потім вже визначитися та покрутитися перед камерою. 

Також Даша у ці моменти майже ніколи не мовчить. Вона або співає та насолоджується процесом зборів, або розмовляє на камеру та описує свій одяг, який демонструє підписницям. І це виглядає дуже цікаво та органічно. 

Даша Квіткова у цікавому образі (скриншоти)

Цього разу блогерка вирішила зібрати більш-менш теплий весняний образ, який складається з темно-синього костюма, лоферів та чорних колгот. 

Дарія одягнула спідницю та кофтинку з цікавим білим коміром, ґудзиками та цікавою окантовкою знизу. А ось її трендова у 2024 році спідниця плісе додає дівчачого вайбу образу. 

Саме так Даша відправилась у справах та змогла зачарувати своїх фоловерів черговим цікавим та ніжним водночас аутфітом.

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Даша КвітковаМодні трендиБлогерка