Даша Квіткова показала, як носити цікавий весняний лук з трендових речей

Даша Квіткова - популярна українська блогерка, за стилем та життям якої, стежить велика кількість людей. І цього разу вона показала цікавий образ.
Про це розповідає РБК-Украіна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories Даші.
Прихильники Квіткової знають, що вона часто демонструє процес своїх зборів, та звісно показує який образ вибирає.
Дівчина любить спочатку приміряти багато речей та дивитися, як це виглядає, а потім вже визначитися та покрутитися перед камерою.
Також Даша у ці моменти майже ніколи не мовчить. Вона або співає та насолоджується процесом зборів, або розмовляє на камеру та описує свій одяг, який демонструє підписницям. І це виглядає дуже цікаво та органічно.
Даша Квіткова у цікавому образі (скриншоти)
Цього разу блогерка вирішила зібрати більш-менш теплий весняний образ, який складається з темно-синього костюма, лоферів та чорних колгот.
Дарія одягнула спідницю та кофтинку з цікавим білим коміром, ґудзиками та цікавою окантовкою знизу. А ось її трендова у 2024 році спідниця плісе додає дівчачого вайбу образу.
Саме так Даша відправилась у справах та змогла зачарувати своїх фоловерів черговим цікавим та ніжним водночас аутфітом.
Раніше ми розповідали, що Квіткова прокоментувала чутки про роман із засновником "Трухи".
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