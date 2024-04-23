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Даша Квиткова показала, как носить интересный весенний лук из трендовых вещей

Даша Цветкова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Юлия Любченко

Даша Квиткова - популярная украинская блогерша, за стилем и жизнью которой, следит большое количество людей. И в этот раз она показала интересный образ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories Даши.

Даша Квиткова показала стильный образ

Поклонники Квитковой знают, что она часто демонстрирует процесс своего собирания, и показывает какой образ выбирает.

Девушка любит сначала примерить много вещей и смотреть, как это выглядит, а потом уже определиться и покрутиться перед камерой.

Также Даша в эти моменты почти никогда не молчит. Она либо поет и наслаждается процессом сборов, либо разговаривает на камеру и описывает свою одежду, которую демонстрирует подписницам. Это выглядит очень интересно и органично.

Даша Квиткова в интересном образе (скриншоты)

На этот раз блогерша решила собрать более-менее теплый весенний образ, состоящий из темно-синего костюма, лоферов и черных колгот.

Дарья надела юбку и блузку с интересным белым воротником, пуговицами и интересной окантовкой снизу. А вот ее трендовая в 2024 году юбка плиссе придает девичий вайб ее образу.

Именно так Даша отправилась по делам и смогла очаровать своих фолловеров очередным интересным и нежным одновременно аутфитом.

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