Даша Квиткова показала, как носить интересный весенний лук из трендовых вещей
Даша Квиткова - популярная украинская блогерша, за стилем и жизнью которой, следит большое количество людей. И в этот раз она показала интересный образ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories Даши.
Даша Квиткова показала стильный образ
Поклонники Квитковой знают, что она часто демонстрирует процесс своего собирания, и показывает какой образ выбирает.
Девушка любит сначала примерить много вещей и смотреть, как это выглядит, а потом уже определиться и покрутиться перед камерой.
Также Даша в эти моменты почти никогда не молчит. Она либо поет и наслаждается процессом сборов, либо разговаривает на камеру и описывает свою одежду, которую демонстрирует подписницам. Это выглядит очень интересно и органично.
Даша Квиткова в интересном образе (скриншоты)
На этот раз блогерша решила собрать более-менее теплый весенний образ, состоящий из темно-синего костюма, лоферов и черных колгот.
Дарья надела юбку и блузку с интересным белым воротником, пуговицами и интересной окантовкой снизу. А вот ее трендовая в 2024 году юбка плиссе придает девичий вайб ее образу.
Именно так Даша отправилась по делам и смогла очаровать своих фолловеров очередным интересным и нежным одновременно аутфитом.
Ранее мы рассказывали, что Квиткова прокомментировала слухи о романе с основателем "Трухи".
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