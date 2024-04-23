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Даша Квиткова показала, как носить интересный весенний лук из трендовых вещей

Вторник 23 апреля 2024 20:17
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Даша Квиткова показала, как носить интересный весенний лук из трендовых вещей Даша Цветкова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Юлия Любченко

Даша Квиткова - популярная украинская блогерша, за стилем и жизнью которой, следит большое количество людей. И в этот раз она показала интересный образ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories Даши.

Даша Квиткова показала стильный образ

Поклонники Квитковой знают, что она часто демонстрирует процесс своего собирания, и показывает какой образ выбирает.

Девушка любит сначала примерить много вещей и смотреть, как это выглядит, а потом уже определиться и покрутиться перед камерой.

Также Даша в эти моменты почти никогда не молчит. Она либо поет и наслаждается процессом сборов, либо разговаривает на камеру и описывает свою одежду, которую демонстрирует подписницам. Это выглядит очень интересно и органично.

Даша Квиткова показала, как носить интересный весенний лук из трендовых вещейДаша Квиткова показала, как носить интересный весенний лук из трендовых вещейДаша Квиткова показала, как носить интересный весенний лук из трендовых вещейДаша Квиткова показала, как носить интересный весенний лук из трендовых вещей

Даша Квиткова в интересном образе (скриншоты)

На этот раз блогерша решила собрать более-менее теплый весенний образ, состоящий из темно-синего костюма, лоферов и черных колгот.

Дарья надела юбку и блузку с интересным белым воротником, пуговицами и интересной окантовкой снизу. А вот ее трендовая в 2024 году юбка плиссе придает девичий вайб ее образу.

Именно так Даша отправилась по делам и смогла очаровать своих фолловеров очередным интересным и нежным одновременно аутфитом.

Ранее мы рассказывали, что Квиткова прокомментировала слухи о романе с основателем "Трухи".

Также читайте, в чем секрет успеха Даши Квитковой.

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