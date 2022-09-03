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Даша Астафьева высмеяла Регину Тодоренко, которая цинично развлекается в Москве

Новина українською →
Суббота 03 сентября 2022 15:13
Даша Астафьева высмеяла Регину Тодоренко, которая цинично развлекается в Москве Фото: Астафьева назвала Тодоренко "гнидой" (instagram.com.da_astafieva)
Автор: Людмила Жукова

Певица и волонтер Даша Астафьева назвала Регину Тодоренко "гнидой сезона" за то, что та развлекается во время войны и продолжает молчать о событиях в своей стране.

Даша у себя в Instagram-stories показала Тодоренко на красной дорожке в Москве.

Что делает Тодоренко в Москве

Так, украинка Тодоренко, продолжает молчать о войне в Украине, но вместе с этим цинично развлекается, появляясь на красной дорожке Московского кинофестиваля. Там она раздает всем зрителям воздушные поцелуи и улыбается.

"Рубрика "Гнида сезона". Рыгина Пидаренко", - написала Астафьева.

Даша Астафьева высмеяла Регину Тодоренко, которая цинично развлекается в Москве

Астафьева высмеяла Тодоренко (instagram.com/da_astafieva)

Анатолий Анатолич отреагировал на появление Тодоренко

Украинский шоумен Анатолий Анатолич также не прошел мимо фото Тодоренко с красной дорожки.

"Украинка на красной дорожке московского кинофестиваля. Эта дорожка красная от крови украинцев, погибших за последние полгода. Воздушный поцелуй - фотографам. Воздушная тревога - украинцам", - написал Анатолич.

Даша Астафьева высмеяла Регину Тодоренко, которая цинично развлекается в Москве

Напомним, что Регина Тодоренко родилась в Одессе, долгое время она работала ведущей шоу "Орел и Решка".

По ее словам, она молчит о войне в Украине, чтобы не поссориться с мужем-россиянином Владом Топаловым.

В день полномасштабного вторжения РФ в Украину (24 февраля) Тодоренко в Instagram устроила разбор гардероба...

Напомним, что мы писали, как беременная тогда Тодоренко развлекала на льду россиян, пока гибли украинцы.

Читайте также, что MamaRika резко обратилась к молчащей о войне Тодоренко.

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Даша Астафьева Регина Тодоренко
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