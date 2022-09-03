Даша Астаф'єва висміяла Регіну Тодоренко, яка цинічно розважається у Москві
Співачка і волонтер Даша Астаф'єва назвала Регіну Тодоренко "гнидою сезону" за те, що та розважається під час війни і продовжує мовчати про події в своїй країні.
Даша у себе в Instagram-stories показала Тодоренко на червоній доріжці в Москві.
Що робить Тодоренко в Москві
Так, українка Тодоренко, продовжує мовчати про війну в Україні, але разом з цим цинічно розважається, з'являючись на червоній доріжці Московського кінофестивалю. Там вона роздає всім глядачам повітряні поцілунки і посміхається.
"Рубрика" Гнида сезону". Ригіна Підаренко", - написала Астаф'єва.
Астаф'єва висміяла Тодоренко (instagram.com/da_astafieva)
Анатолій Анатоліч відреагував на появу Тодоренко
Український шоумен Анатолій Анатоліч також не пройшов повз фото Тодоренко з червоної доріжки.
"Українка на червоній доріжці Московського кінофестивалю. Ця доріжка червона від крові українців, які загинули за останні півроку. Повітряний поцілунок - фотографам. Повітряна тривога - українцям", - написав Анатоліч.
Нагадаємо, що Регіна Тодоренко народилася в Одесі, довгий час вона працювала ведучою шоу "Орел і Решка".
За її словами, вона мовчить про війну в Україні, щоб не посваритися з чоловіком-росіянином Владом Топаловим.
У день повномасштабного вторгнення РФ в Україну (24 лютого) Тодоренко в Instagram влаштувала розбір гардероба...
Нагадаємо, що ми писали, як вагітна тоді Тодоренко розважала на льоду росіян, поки гинули українці.
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