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Даша Астаф'єва висміяла Регіну Тодоренко, яка цинічно розважається у Москві

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Субота 03 вересня 2022 15:13
Даша Астаф'єва висміяла Регіну Тодоренко, яка цинічно розважається у Москві Фото: Астаф'єва назвала Тодоренко "гнидою" (instagram.com.da_astafieva)
Автор: Людмила Жукова

Співачка і волонтер Даша Астаф'єва назвала Регіну Тодоренко "гнидою сезону" за те, що та розважається під час війни і продовжує мовчати про події в своїй країні.

Даша у себе в Instagram-stories показала Тодоренко на червоній доріжці в Москві.

Що робить Тодоренко в Москві

Так, українка Тодоренко, продовжує мовчати про війну в Україні, але разом з цим цинічно розважається, з'являючись на червоній доріжці Московського кінофестивалю. Там вона роздає всім глядачам повітряні поцілунки і посміхається.

"Рубрика" Гнида сезону". Ригіна Підаренко", - написала Астаф'єва.

Даша Астаф'єва висміяла Регіну Тодоренко, яка цинічно розважається у Москві

Астаф'єва висміяла Тодоренко (instagram.com/da_astafieva)

Анатолій Анатоліч відреагував на появу Тодоренко

Український шоумен Анатолій Анатоліч також не пройшов повз фото Тодоренко з червоної доріжки.

"Українка на червоній доріжці Московського кінофестивалю. Ця доріжка червона від крові українців, які загинули за останні півроку. Повітряний поцілунок - фотографам. Повітряна тривога - українцям", - написав Анатоліч.

Даша Астаф'єва висміяла Регіну Тодоренко, яка цинічно розважається у Москві

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко народилася в Одесі, довгий час вона працювала ведучою шоу "Орел і Решка".

За її словами, вона мовчить про війну в Україні, щоб не посваритися з чоловіком-росіянином Владом Топаловим.

У день повномасштабного вторгнення РФ в Україну (24 лютого) Тодоренко в Instagram влаштувала розбір гардероба...

Нагадаємо, що ми писали, як вагітна тоді Тодоренко розважала на льоду росіян, поки гинули українці.

Читайте також, що MamaRika різко звернулася до Тодоренко, яка мовчить про війну.

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Даша Астаф'єва Регіна Тодоренко
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