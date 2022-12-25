Не даруйте ці предмети на Новий рік: можуть притягнути неприємності у 2023 році

Що дарувати на рік Кролика не можна

Вибрати подарунок для члена сім'ї, колеги, коханої людини чи друга – завдання непросте. І треба враховувати безліч різних факторів. Однозначно не варто дарувати те, що не оцінить Водяний Кролик, а також те, що не годиться у подарунок, бо вважається поганою прикметою.

Символ 2023 року не шанує різкі запахи. Тому під заборону потрапляють парфуми, аромопалички та інші джерела яскравих ароматів. Якщо туалетна вода або парфуми входять до списку бажань, то постарайтеся знайти нейтральний аромат.

Поганим варіантом подарунка стане все, що пов'язане із водними процедурами. Не варто дарувати гелі, шампуні, банне приладдя, бальзами, капці чи рушники. Це дуже практично, але не цього року. Рушник з давніх часів належить до обрядових предметів, а дарувати капці - погана прикмета.

Не варто дарувати дзеркало, будь-яке - від настінного до кишенькового. Цей предмет у багатьох культурах вважається магічним і навіть окультним, тому дарувати його на Новий рік не рекомендується.

Є маленький нюанс - у нове дзеркало першим має подивитись новий господар. Якщо у вас вдасться виконати цю місію - такий подарунок подарувати можна.

Не можна дарувати годинник, від наручного до настінного, у тому числі й електронний. З давніх часів вважалося дуже поганою прикметою подарувати годинник під час переходу одного року в інший. Це правило зберігається не лише на Новий рік, а й у день народження. Згідно з прикметами, такий годинник почне відраховувати час до смерті.

Але, якщо ви вже купили такий подарунок, то не турбуйтеся. Домовтеся з новим власником про простий ритуал - ви цей подарунок "продаєте". Нехай вам за нього дадуть дрібні монети, тоді це стане не подарунком, а символічним продажем.

Стихія Кролика - це вода, а отже, всі предмети стихії-антагоніста Вогню теж під забороною. До них відносяться прикраси з будь-якого металу.

Що можна подарувати на рік Кролика

Кролик шанує сімейні цінності та затишок, тому чудовим подарунком стане все, що з цим пов'язано – альбом для сімейних фотографій, фоторамка, домашня атрибутика, подушки, пледи.

При цьому варто пам'ятати, що для символу року ціна подарунка особливого значення не має – можна дарувати речі, зроблені власноруч. Важливо, щоб подарунок викликав позитивні емоції, був практичним та корисним.

Ще один нюанс - подарунок має бути екологічним та натуральним. Уникайте натурального хутра чи шкіри – це Кролику точно не сподобається.

Можна подарувати вироби зі скла чи кришталю – фужери, ваза, келихи. Будь-яке кухонне начиння, крім ножів - стане чудовим подарунком.

Якщо ваш вибір паде на одяг, то враховуйте водні відтінки та кольори року – чорний, синій, бірюзовий, зелений. Не варто дарувати червоні, жовті та оранжеві кольори. З одягу можна вибрати щось приємне та корисне – шарф, футболку, кепку, кросівки.

Символ року любить подорожі, тож гарним подарунком стане путівка чи запланована поїздка. Також чудовим подарунком стане все, що пов'язано з подорожами – рюкзак, валіза, косметичка.

З цікавих подарунків, які сподобаються Кролику, можна вибрати картину із зображенням річки, моря, лісу, водоспаду. А ось гір чи хижих тварин на картині не повинно бути.

І не забудьте про головний символ року - Кролика. Фігурка або зображення символу року стане талісманом протягом усього наступного року. Також можна дарувати фігурки жаби, слона чи черепахи. Не можна дарувати фігурки дракона, хижих тварин та птахів фенікс.