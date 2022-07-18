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Дарио Срна стал амбассадором гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"

Дарио Срна стал амбассадором гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" (фото: пресс-служба проекта)
Автор: Илона Свиридова

В Амстердаме (Нидерланды) состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между благотворительным фондом RAZEM DAMY RADĘ - DO IT TOGETHER от гуманитарной инициативы "Спасаем жизни", и директором по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срной.

Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Известный футболист станет амбассадором проекта и войдет в его Программный совет. Благодаря этому планируется приобщить мировое футбольное сообщество к помощи украинцам в прифронтовых регионах.

"Сейчас каждый из нас видит хрупкость этого мира. Только совместными усилиями мы сможем спасти от голода детей, женщин, стариков в Украине. К фонду Do it together уже подключилось более 90 компаний со всего мира. Благотворительная работа - это тот вклад, который сегодня может сделать каждый из нас ради будущего", - прокомментировал Дарио Срна свое присоединение к гуманитарному проекту.

Благотворительной работой Дарио Срна занимается уже много лет в рамках проектов ФК "Шахтер" и его фонда Shakhtar Social. С первых дней полномасштабного вторжения россии ФК "Шахтер" присоединился к помощи Украине и украинцам. Весной клуб провел серию благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for. В общем 5 товарищеских поединков тура, команда сыграла весной в разных странах Европы (Турции, Хорватии, Греции и Польше), принесли доход в 13,2 миллиона гривен. А вместе благотворительные проекты ФК "Шахтер" и партнеров клуба в этот период собрали 25,6 миллиона гривен для помощи Украине. Игрой с "Аяксом" в Амстердаме 26 июля начнется вторая серия благотворительных матчей - именно поэтому подписание Меморандума состоялось в преддверии этой важной для клуба и Дарио Срны даты.

Как известно, гуманитарный проект "Спасаем жизнь" был основан компаниями "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.

За четыре месяца его существования помощь от проекта получили более 120 тыс. человек в разных регионах Украины - вынужденные переселенцы, жители деоккупированных территорий, уязвимые слои населения

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Гуманитарная помощь