Даріо Срна став амбасадором гуманітарного проекту "Рятуємо життя"

В Амстердамі (Нідерланди) відбулось підписання меморандуму про співпрацю між благодійним фондом RAZEM DAMY RADĘ - DO IT TOGETHER від гуманітарної ініціативи "Рятуємо життя", та директором з футболу ФК "Шахтар" Даріо Срною.