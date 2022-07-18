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Даріо Срна став амбасадором гуманітарного проекту "Рятуємо життя"

Даріо Срна став амбасадором гуманітарного проекту "Рятуємо життя" (фото: прес-служба проекту)
Автор: Ілона Свиридова

В Амстердамі (Нідерланди) відбулось підписання меморандуму про співпрацю між благодійним фондом RAZEM DAMY RADĘ - DO IT TOGETHER від гуманітарної ініціативи "Рятуємо життя", та директором з футболу ФК "Шахтар" Даріо Срною.

Про це повідомляє прес-служба проекту.

Знаний футболіст стане амбасадором проекту та ввійде до його Програмної ради. Завдяки цьому планується долучити світову футбольну спільноту до допомоги українцям в прифронтових регіонах.

"Зараз кожен із нас бачить крихкість цього світу. Тільки спільними зусиллями ми зможемо врятувати від голоду дітей, жінок, людей похилого віку в Україні. До фонду Do it together вже підключилося понад 90 компаній з усього світу. Благодійна робота - це той внесок, який сьогодні може зробити кожен із нас заради майбутнього", - прокоментував Даріо Срна своє приєднання до гуманітарного проекту.

Благодійною роботою Даріо Срна займається вже багато років в рамках проєктів ФК "Шахтар" та його фонду Shakhtar Social. З перших днів повномасштабного вторгнення росії ФК "Шахтар" долучився до допомоги Україні та українцям. Навесні клуб провів серію благодійних матчів Shakhtar Global Tour for. Загалом 5 товариських поєдинків туру, які команда зіграла навесні в різних країнах Європи (Туреччині, Хорватії, Греції й Польщі), принесли дохід у 13,2 мільйона гривень. А разом благодійні проєкти ФК "Шахтар" і партнерів клубу в цей період зібрали 25,6 мільйона гривень для допомоги Україні. Грою з "Аяксом" в Амстердамі 26 липня розпочнеться друга серія благодійних матчів - саме тому підписання Меморандуму відбулося напередодні цієї важливої для клубу та Даріо Срни дати.

Як відомо, гуманітарний проект "Рятуємо життя" був заснований компаніями "Метінвест" та ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова.

За чотири місяці його існування допомогу від проекту отримали більше ніж 120 тис. осіб в різних регіонах України - вимушені переселенці, мешканці деокупованих територій, вразливі верстви населення

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Гуманітарна допомога