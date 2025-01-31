Дантес зізнався, як ставиться до українців, які втекли за кордон

Відповідаючи на питання фоловерів, Володимир сказав, що не засуджує тих, хто виїхав, оскільки вважає, що подібне ставлення може свідчити про заздрість.

Також артист додав, що варто зосередитися на своєму житті, а не перейматися за інших.

"Засудження (у подібних питаннях) для мене дорівнює заздрості. А це, в свою чергу, дорівнює: сам хотів би так вчинити, але не можу з якихось причин. Тож краще своїм життям перейматися, ніж копитися в іншому", - поділився думкою Дантес.

Дантес розповів про ставлення до тих, хто виїхав за кордон (скріншот)

Проте музикант визнав, що не може стримати себе від гострих жартів щодо людей, які покинули Україну.

За його словами, такі жарти іноді приносять позитивні емоції.

"А ось під**бувати - легко. Так, це теж не гарно, але хоча б весело", - поділився співак.

Володимир Дантес (фото: instagram.com/volodymyrdantes)