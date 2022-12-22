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Дантес вимагає від Кацуріної народити йому дітей. Даша відповіла

Володимир Дантес і Даша Кацуріна (скриншот із відео)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавно із соціальних мереж пара Кацуріної та Дантеса жартівливо обговорили народження спільної дитини, яка для Даші стане вже третьою. Найбільше на цьому наполягає саме її обранець Володимир.

Якими заявами пара заінтригувала прихильників - читайте нижче в Styler.

Чи буде в новоспеченої пари спільна дитинка

Наразі Даша Кацуріна перебуває у Варшаві, де відкрила новий бізнес. Разом із коханою до Польщі приїхав і Дантес. Артист проводить благодійний тур свого шоу "Пожежа".

Попри щільний графік закохані намагаються як можна більше часу проводити разом. Тому Вова приїхав у Варшаву, щоб побачитися з Дашею та її двома дітьми.

Дантес хоче від Кацуріної спільну дитину (фото: instagram.com/vladimirdantes)

У сторіс бізнесвумен з'явилося коротке відео, на якому співак каже цікаву фразу: "Діти лайк, супер! Більше треба. Трохи замало вже".

Даша перепитала, про кого саме каже її коханий: третю дитину чи собаку, на що він відповів: "І собаку, і третього".

"Володимир приїхав до Варшави в рамках туру "Пожежа" і вимагає в мене ще дітей. Що робити?" - підписала відео з хлопцем Кацуріна.

Дантес хоче від Кацуріної спільну дитину (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

Які в Дантеса стосунки з дітьми Кацуріна

За його словами, однорічний Іван та 6-річна Саша є для співака натхненням.

"Давай так, батько в цих дітей є. І він реально батько. Але мені дуже приємно і круто проводити з ними час, коли є така можливість. Це круто, коли ти бачиш, як тебе починають сприймати діти. З малим у мене взагалі суперстосунки. Хоч десь я повний авторитет", - сказав Володимир у розмові з Оленою Кравець.

Одного разу в шоумена сталася зворушлива історія з донькою Сашею, коли вони просто сиділи та розмовляли про проблеми одне одного. Після бесіди Дантес був вражений.

"І я такий думаю: вау, ну діти - це зовсім не ті люди, які нічого не знають. Це ж джерело якихось історій, і ти в них вчишся. І мені так було круто провести цей вечір. Дякую, діти. Діти - це дуже важко, але насправді це настільки кайфово і чудово, що я кожному рекомендую", - розповів він.

Даша Кацуріна зі своїми дітьми (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

Раніше Володимир Дантес розповів про істинні причини розлучення з Дорофєєвою.

Читайте також, як Даша Кацуріна відреагувала на спільну пісню ексчоловіка Кацуріна з новою дівчиною.

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