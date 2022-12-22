Дантес вимагає від Кацуріної народити йому дітей. Даша відповіла

Чи буде в новоспеченої пари спільна дитинка

Наразі Даша Кацуріна перебуває у Варшаві, де відкрила новий бізнес. Разом із коханою до Польщі приїхав і Дантес. Артист проводить благодійний тур свого шоу "Пожежа".

Попри щільний графік закохані намагаються як можна більше часу проводити разом. Тому Вова приїхав у Варшаву, щоб побачитися з Дашею та її двома дітьми.

Дантес хоче від Кацуріної спільну дитину (фото: instagram.com/vladimirdantes)

У сторіс бізнесвумен з'явилося коротке відео, на якому співак каже цікаву фразу: "Діти лайк, супер! Більше треба. Трохи замало вже".

Даша перепитала, про кого саме каже її коханий: третю дитину чи собаку, на що він відповів: "І собаку, і третього".

"Володимир приїхав до Варшави в рамках туру "Пожежа" і вимагає в мене ще дітей. Що робити?" - підписала відео з хлопцем Кацуріна.

Дантес хоче від Кацуріної спільну дитину (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

Які в Дантеса стосунки з дітьми Кацуріна

За його словами, однорічний Іван та 6-річна Саша є для співака натхненням.

"Давай так, батько в цих дітей є. І він реально батько. Але мені дуже приємно і круто проводити з ними час, коли є така можливість. Це круто, коли ти бачиш, як тебе починають сприймати діти. З малим у мене взагалі суперстосунки. Хоч десь я повний авторитет", - сказав Володимир у розмові з Оленою Кравець.

Одного разу в шоумена сталася зворушлива історія з донькою Сашею, коли вони просто сиділи та розмовляли про проблеми одне одного. Після бесіди Дантес був вражений.

"І я такий думаю: вау, ну діти - це зовсім не ті люди, які нічого не знають. Це ж джерело якихось історій, і ти в них вчишся. І мені так було круто провести цей вечір. Дякую, діти. Діти - це дуже важко, але насправді це настільки кайфово і чудово, що я кожному рекомендую", - розповів він.

Даша Кацуріна зі своїми дітьми (фото: instagram.com/dasha_katsurina)