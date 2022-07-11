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Дантес показал старшего на 15 лет брата и маленького племянника: редкий кадр

Владимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)
Автор: Марина Настевич

Украинский певец Владимир Дантес впервые после начала полномасштабной войны выехал из Украины - артист отправился в Израиль для участия в благотворительном концерте, а заодно и встретился с родным братом, который там живет.

Редкими кадрами с братом Сергеем, который старше его на 15 лет, а также маленьким племянником он поделился в своих Instagram-историях.

Дантес прилетел в Израиль на благотворительный концерт в поддержку нашей страны "Добрый вечер, мы из Украины", который состоится 11 июля в Тель-Авиве. Конечно, он не упустил случая провести время с родными.

В ролике Владимир, его племянник и брат позируют перед камерой у стены.

"Завтра благотворительный концерт, а сегодня я впервые вживую увидел своего племянника", - написал певец.

Интересно, что между Сергеем и Вовой разница в 15 лет, при этом родились они в один день.

Дантес также признался, что находиться в Израиле ему очень необычно и тревожно - особенно видеть и слышать гул самолетов.

"Ты постоянно хочешь куда-то пойти спрятаться, потому что думаешь, что сейчас начнется атака", - поделился исполнитель.

Дантес прилетел в Израиль и встретился с родными (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Напомним, что о разводе Дорофеевой и Дантеса стало известно 18 марта. Этой новостью они немало шокировали своих поклонников.

Почти сразу же пошли слухи, что Надя оставила мужа ради новой любви - друга семьи, известного киевского ресторатора Михаила Кацурина. Лишь в июне Дорофеева официально подтвердила, что они с Мишей вместе.

Дорофеева и Дантес, объясняя причины своего развода, назвали то, что просто любовь ушла, они сами повзрослели, и решили мирно расстаться.

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Владимир Дантес