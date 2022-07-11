Дантес показал старшего на 15 лет брата и маленького племянника: редкий кадр

Дантес прилетел в Израиль на благотворительный концерт в поддержку нашей страны "Добрый вечер, мы из Украины", который состоится 11 июля в Тель-Авиве. Конечно, он не упустил случая провести время с родными.

В ролике Владимир, его племянник и брат позируют перед камерой у стены.

"Завтра благотворительный концерт, а сегодня я впервые вживую увидел своего племянника", - написал певец.

Интересно, что между Сергеем и Вовой разница в 15 лет, при этом родились они в один день.

Дантес также признался, что находиться в Израиле ему очень необычно и тревожно - особенно видеть и слышать гул самолетов.

"Ты постоянно хочешь куда-то пойти спрятаться, потому что думаешь, что сейчас начнется атака", - поделился исполнитель.

Дантес прилетел в Израиль и встретился с родными (фото: instagram.com/vladimirdantes)