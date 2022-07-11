Дантес показав старшого на 15 років брата і маленького племінника: рідкісний кадр

Дантес прилетів до Ізраїлю на благодійний концерт на підтримку нашої країни "Добрий вечір, ми з України", який відбудеться 11 липня в Тель-Авіві. Звичайно, він не упустив нагоди провести час з рідними.

У ролику Володимир, його племінник і брат позують перед камерою біля стіни.

"Завтра благодійний концерт, а сьогодні я вперше наживо побачив свого племінника", - написав співак.

Цікаво, що між Сергієм і Вовою різниця в 15 років, при цьому народилися вони в один день.

Дантес також зізнався, що перебувати в Ізраїлі йому дуже незвично і тривожно - особливо бачити і чути гул літаків.

"Ти постійно хочеш кудись піти сховатися, тому що думаєш, що зараз почнеться атака", - поділився виконавець.

Дантес прилетів до Ізраїлю і зустрівся з рідними (фото: instagram.com/vladimirdantes)