RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дантес показав старшого на 15 років брата і маленького племінника: рідкісний кадр

Володимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)
Автор: Марина Настевич

Український співак Володимир Дантес вперше після початку повномасштабної війни виїхав з України - артист відправився в Ізраїль для участі в благодійному концерті, а заодно і зустрівся з рідним братом, який там живе.

Рідкісними кадрами з братом Сергієм, який старший за нього на 15 років, а також маленьким племінником він поділився в своїх Instagram-історіях.

Дантес прилетів до Ізраїлю на благодійний концерт на підтримку нашої країни "Добрий вечір, ми з України", який відбудеться 11 липня в Тель-Авіві. Звичайно, він не упустив нагоди провести час з рідними.

У ролику Володимир, його племінник і брат позують перед камерою біля стіни.

"Завтра благодійний концерт, а сьогодні я вперше наживо побачив свого племінника", - написав співак.

Цікаво, що між Сергієм і Вовою різниця в 15 років, при цьому народилися вони в один день.

Дантес також зізнався, що перебувати в Ізраїлі йому дуже незвично і тривожно - особливо бачити і чути гул літаків.

"Ти постійно хочеш кудись піти сховатися, тому що думаєш, що зараз почнеться атака", - поділився виконавець.

Дантес прилетів до Ізраїлю і зустрівся з рідними (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Нагадаємо, що про розлучення Дорофєєвої і Дантеса стало відомо 18 березня. Цією новиною вони чимало шокували своїх шанувальників.

Майже відразу ж пішли чутки, що Надя залишила чоловіка заради нової любові - друга сім'ї, відомого київського ресторатора Михайла Кацуріна. Лише в червні Дорофєєва офіційно підтвердила, що вони з Мішею разом.

Дорофєєва і Дантес, пояснюючи причини свого розлучення, назвали те, що просто любов пішла, вони самі подорослішали, і вирішили мирно розлучитися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Владимир Дантес