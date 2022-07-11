Дантес показав старшого на 15 років брата і маленького племінника: рідкісний кадр

Український співак Володимир Дантес вперше після початку повномасштабної війни виїхав з України - артист відправився в Ізраїль для участі в благодійному концерті, а заодно і зустрівся з рідним братом, який там живе.
Рідкісними кадрами з братом Сергієм, який старший за нього на 15 років, а також маленьким племінником він поділився в своїх Instagram-історіях.
Дантес прилетів до Ізраїлю на благодійний концерт на підтримку нашої країни "Добрий вечір, ми з України", який відбудеться 11 липня в Тель-Авіві. Звичайно, він не упустив нагоди провести час з рідними.
У ролику Володимир, його племінник і брат позують перед камерою біля стіни.
"Завтра благодійний концерт, а сьогодні я вперше наживо побачив свого племінника", - написав співак.
Цікаво, що між Сергієм і Вовою різниця в 15 років, при цьому народилися вони в один день.
Дантес також зізнався, що перебувати в Ізраїлі йому дуже незвично і тривожно - особливо бачити і чути гул літаків.
"Ти постійно хочеш кудись піти сховатися, тому що думаєш, що зараз почнеться атака", - поділився виконавець.
Нагадаємо, що про розлучення Дорофєєвої і Дантеса стало відомо 18 березня. Цією новиною вони чимало шокували своїх шанувальників.
Майже відразу ж пішли чутки, що Надя залишила чоловіка заради нової любові - друга сім'ї, відомого київського ресторатора Михайла Кацуріна. Лише в червні Дорофєєва офіційно підтвердила, що вони з Мішею разом.
Дорофєєва і Дантес, пояснюючи причини свого розлучення, назвали те, що просто любов пішла, вони самі подорослішали, і вирішили мирно розлучитися.