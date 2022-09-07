Данилову в день рождения подарили "прогулку" по горящей Москве (фото)

Именинник поблагодарил авторов такого яркого изображения за презент и поздравления, и сделал "пророческое" заявление.

"Спасибо коллегам за поздравление! Все только начинается!" - подписал Данилов созданную с помощью нехитрого фотомонтажа картинку с нарядным юбиляром в белом костюме и черных очках, шагающем по горящей Красной площади в Москве с известного изображения.

Алексей Данилов показал подарок от украинцев на свой день рождения (фото: facebook.com/danilov.oleksiy)

Алексей Данилов известен своей радикальной позицией по отношению к российским оккупантам и не лезет в карман по слову, когда говорит о Путине и его приспешниках из Кремля.

Потому и не удивительно, что в свой 60-летний юбилей секретарь СНБО Украины решил повеселить украинцев "пророческой" картинкой с горящей Красной площадью в Москве, где засели главные террористы мира на сегодняшний день.

Добавим, что картинка-подарок с прогулкой Данилова очень понравилась пользователям сети - очень скоро после публикации пост собрал более тысячи лайков и большое количество восторженных комментариев с поздравлением юбиляра.