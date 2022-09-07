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Данилову в день рождения подарили "прогулку" по горящей Москве (фото)

Коллаж РБК-Украина: Данилов показал картинку с горящим Кремлем, полученную в подарок на юбилей
Автор: Владимир Костырин

Алексей Данилов в свой день рождения 7 сентября показал полученную в подарок по случаю юбилея картинку, на которой он изображен во время прогулки около горящего Кремля в Москве, столице страны-агрессоре РФ.

Соответствующее фото секретарь СНБО Украины опубликовал в своем Facebook.

Именинник поблагодарил авторов такого яркого изображения за презент и поздравления, и сделал "пророческое" заявление.

"Спасибо коллегам за поздравление! Все только начинается!" - подписал Данилов созданную с помощью нехитрого фотомонтажа картинку с нарядным юбиляром в белом костюме и черных очках, шагающем по горящей Красной площади в Москве с известного изображения.

Алексей Данилов показал подарок от украинцев на свой день рождения (фото: facebook.com/danilov.oleksiy)

Алексей Данилов известен своей радикальной позицией по отношению к российским оккупантам и не лезет в карман по слову, когда говорит о Путине и его приспешниках из Кремля.

Потому и не удивительно, что в свой 60-летний юбилей секретарь СНБО Украины решил повеселить украинцев "пророческой" картинкой с горящей Красной площадью в Москве, где засели главные террористы мира на сегодняшний день.

Добавим, что картинка-подарок с прогулкой Данилова очень понравилась пользователям сети - очень скоро после публикации пост собрал более тысячи лайков и большое количество восторженных комментариев с поздравлением юбиляра.

К слову, перед этим в августе Данилов сделал заявление о распаде России и шатании внутри российского общества.

А также мы писали, что недавно главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному сделали такой подарок - забронировали на 14 октября номер в отеле Ялты, причем с салютом в честь освобождения Крыма.

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МоскваАлексей ДаниловДень рождения