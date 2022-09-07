Данилову в день рождения подарили "прогулку" по горящей Москве (фото)

Алексей Данилов в свой день рождения 7 сентября показал полученную в подарок по случаю юбилея картинку, на которой он изображен во время прогулки около горящего Кремля в Москве, столице страны-агрессоре РФ.
Соответствующее фото секретарь СНБО Украины опубликовал в своем Facebook.
Именинник поблагодарил авторов такого яркого изображения за презент и поздравления, и сделал "пророческое" заявление.
"Спасибо коллегам за поздравление! Все только начинается!" - подписал Данилов созданную с помощью нехитрого фотомонтажа картинку с нарядным юбиляром в белом костюме и черных очках, шагающем по горящей Красной площади в Москве с известного изображения.
Алексей Данилов показал подарок от украинцев на свой день рождения (фото: facebook.com/danilov.oleksiy)
Алексей Данилов известен своей радикальной позицией по отношению к российским оккупантам и не лезет в карман по слову, когда говорит о Путине и его приспешниках из Кремля.
Потому и не удивительно, что в свой 60-летний юбилей секретарь СНБО Украины решил повеселить украинцев "пророческой" картинкой с горящей Красной площадью в Москве, где засели главные террористы мира на сегодняшний день.
Добавим, что картинка-подарок с прогулкой Данилова очень понравилась пользователям сети - очень скоро после публикации пост собрал более тысячи лайков и большое количество восторженных комментариев с поздравлением юбиляра.
К слову, перед этим в августе Данилов сделал заявление о распаде России и шатании внутри российского общества.
А также мы писали, что недавно главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному сделали такой подарок - забронировали на 14 октября номер в отеле Ялты, причем с салютом в честь освобождения Крыма.