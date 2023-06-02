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Данілов - про скандал з Бужанським: "Вся проросійська св*лота буде під корінь зачищена"

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П'ятниця 02 червня 2023 14:42
Данілов - про скандал з Бужанським: "Вся проросійська св*лота буде під корінь зачищена" Нардеп Максим Бужанський потрапив у скандал (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на скандал із нардепом "Слуги народу" Максимом Бужанським, який не захотів в ефірі говорити українською мовою та "напав" на журналіста.

Свою реакцію Данілов висловив та опублікував у соцмережі Twitter.

Що написав Данилов

У соцмережі секретар РНБО твердо дав зрозуміти, що "рускому міру" не місце в Україні.

"Недобиткам т.зв. "російського світу", які вважають, що в українських ефірах мають право розмовляти на "русскам", не місце не лише на телебаченні, але і в політиці, і в Україні. Вся проросійська сволота, яка 30 років ґвалтувала і зраджувала країну, має і буде під корінь зачищена і викинута звідусіль як токсичний московський непотріб" - написав він.

Деталі скандалу з Бужинським

Нагадаємо, що мажоритарник із Дніпра, нардеп Максим Бужанський від партії Слуга народу в ефірі телеканалу Київ 24 напав із претензіями на ведучого, який попросив його перейти з російської на українську мову. Він також не захотів відповісти на гасло "Слава Україні".

Коли Бужанський почав відповідати російською мовою на запитання зі студії, ведучий попросив його перейти на державу мову.

Нардеп же сказав, що "ви можете попросити мене про що завгодно, але я говоритиму так, як мені зручно". Також він почав прикриватися Конституцією, яка начебто, йому це дозволяє.

Нагадаємо, що в одеській кав'ярні не хочуть говорити українською.

Також читайте, у Києві ректор-українофоб вигнав студентку, яка проти російської мови.

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