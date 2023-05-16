"Ти знаєш, хто я?": у Києві ректор-українофоб вигнав студентку, яка проти російської мови

У Національній академії прикладних мистецтв працює ректор-українофоб. Його звати Олександр Луб'янський. Він вигнав студентку з аудиторії через те, що вона проти російської мови.

Деталі мовного скандалу у Києві

Журналістці написала підписниця Марічка Довгополюк. Дівчина розповіла, що вступила до Національної академії прикладних мистецтв у Києві. Як виявилося, там працює ректор, який вважає за краще спілкуватися російською мовою.

Ректор Олександр Лубянський (Скріншот с kapi.com.ua)

Під час перших зборів ректор Олександр Луб'янський запитав, хто проти, щоб він розмовляв російською? Марічка підняла руку.

Педагога це розлютило він спочатку сказав їй "не спекулювати українською мовою", потім почав загрожувати дівчині, згадуючи історію про нотаріуса, який на початку повномасштабного вторгнення хотів узяти з нього за довіреність на транспортний засіб 9 тисяч гривень.

За його словами, нотаріус був теж зі Львова чи Львівщини та розмовляв українською.

"Ти взагалі знаєш, хто я!? Я журналіст і можу зробити так, що тебе більше нікуди не приймуть!?" - кричав Марічці ректор.

"Я ж сказав, я не люблю дві речі - нахабства і злодіїв. І ще не люблю тупість. Краще з розумним втратити, ніж з тупим знайти. А ще я люблю своє - свою сім'ю, своє місто, свою академію, а вона мені буде розповідати, якою мовою розмовляти", - продовжував Лубянський.

Марічка розповіла, що окрім неї в аудиторії було ще 40 людей. Ректор переконував, що напише на неї погану рекомендацію і дівчинку ніде не візьмуть на навчання.

Студентка змушена була забрати документи, оскільки більшість лекцій у виші російською мовою. Нині вона повернулася до Львова.