Данілов розвінчав фейки про покинуту в окупованому Луганську маму: "спокійно до цього ставлюся"

Секретар РНБО України Олексій Данілов розповів про свою маму, яка їздила в окупований російсько-терористичними НЗФ Луганськ, і розвінчав фейкові повідомлення про те, нібито вона там залишилася ув'язнена.

Про це Данілов висловився 11 лютого на брифінгу за підсумками виїзного засідання РНБО в Харкові.

Відповідаючи на запитання журналістів після заходу, чиновник зазначив, що його 89-річна мама знаходиться в Києві, а не в захопленому "ЛНРівцями" обласному центрі Луганської області.

Данілов спростував інформацію, поширювану в деяких ЗМІ, про те, нібито залишив матір в Луганську без грошей.

"У мене ніяких проблем в сім'ї немає. Моя мама живе в Києві. Вона тимчасово перебувала в Луганську. І якщо вам це цікаво, то я вам можу про це розповісти", - висловився секретар РНБО, уродженець Красного Луча.

За його словами, чоловік, який доглядав за квартирою матері - помер, після чого пенсіонерка "була змушена туди поїхати для того, щоб передати документи на продаж своєї квартири в Луганську".

"Те, що її спіймали негідники, про яких вимовите російською мовою", - висловився Данілов.

Секретар РНБО переконаний, що неправдиву інформацію про те, що він нібито покинув свою матір в окупованому Луганську, поширює РФ і її спецслужби, а сам же Данілов до такої нісенітниці "ставиться спокійно".

"І те, що ці нісенітниці, які починає поширювати Росія і ФСБ через своїх підлеглих, я спокійно до цього ставлюся. Мені дуже дивно, коли молоді люди починають це поширювати. Якщо ви вважаєте, що вам це приємно, і якщо вам з цього користь - бажаю здоров'я", - додав чиновник.

Відео: секретар РНБО Олексій Данілов розповів, де живе його мама, і чому вона їздила в окупований Луганськ