Данилов рассказал о трех прототипах украинских вакцин от COVID-19

По словам Данилова, должна быть достигнута автономизация производства внутри страны, когда государство способно самостоятельно обеспечить "безусловный базовый безопасный набор гражданина (питание, лечение, технологии и правопорядок)" в условиях кризиса "наподобие того, который имеем сегодня", и кризисов последующих.

"Тогда мы сможем создать механизм нового качества социального доверия между гражданином и государством, что позволит максимизировать усилия в преодолении любых национальных вызовов", - отметил секретарь СНБО.

Данилов убежден, что разные государства в ситуации с эпидемией COVID-19 "выиграли время", чтобы дать возможность международным организациям (ВОЗ, ООН и Всемирному банку) "консолидировать международные активы, аккумулировать ресурсы, восстановить связи и начать наступление".

Как подчеркивает секретарь СНБО, результатом объединенных усилий человечества стали прорывные научные результаты, и не только в преодолении эпидемии коронавируса и разработке вакцин, но и в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Также Данилов высказался относительно отношения украинцев к вакцинации от COVID-19. В частности, он привел данные различных социологических исследований, согласно которым от 45 до 55% граждан не планируют прививаться.

"Имеем ситуацию, когда одна часть общества сознательно готова подвергнуть риску заражения другую часть, и эта проблема также должна стать предметом широкого обсуждения", - отметил он.