Данілов розповів про три прототипи українських вакцин від COVID-19

За словами Данілова, має бути досягнута автономізація виробництва всередині країни, коли держава здатна самостійно забезпечити "безумовний базовий безпечний набір громадянина (харчування, лікування, технології та правопорядок)" в умовах кризи "на кшталт тієї, яку маємо сьогодні", та криз наступних.

"Тоді ми зможемо створити механізм нової якості соціальної довіри між громадянином і державою, що дозволить максимізувати зусилля у подоланні будь-яких національних викликів", - зазначив секретар РНБО.

Данілов переконаний, що різні держави в ситуації з епідемією COVID-19 "виграли час", щоб дати можливість міжнародним організаціям (ВООЗ, ООН та Світовому банку) "консолідувати міжнародні активи, акумулювати ресурси, відновити зв'язки і почати наступ".

Як наголошує секретар РНБО, результатом об'єднаних зусиль людства стали проривні наукові результати, і не тільки в подоланні епідемії коронавірусу та розробці вакцин, але і в боротьбі з онкологічними захворюваннями.

Також Данілов висловився щодо ставлення українців до вакцинації від COVID-19. Зокрема, він навів дані різних соціологічних досліджень, згідно з якими від 45 до 55% громадян не планують прищеплюватися.

"Маємо ситуацію, коли одна частина суспільства свідомо готова піддати ризику зараженню іншу частину, і ця проблема також має стати предметом широкого обговорення", - зазначив він.