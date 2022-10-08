Данилов поздравил Путина с юбилеем: красноречивое видео
Секретарь СНБО Алексей Данилов поздравил диктатора Владимира Путина с днем рождения, который был у главы Кремля 7 октября.
Политический деятель опубликовал в своем Twitter красноречивое видео.
Что опубликовал в ролике Данилов
На опубликованном ролике показан горящий Керченский мост.
Как известно, утром 8 октября на нем произошел взрыв такой мощности, что движение автомобилей по нему перекрыто, а люди находятся в панике. Таким образом Данилов намекает, что ВСУ преподнесли главе России великолепный подарок ко дню рождения.
Доброго ранку, Україно! pic.twitter.com/UQMI6LheSR— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 8, 2022
Также на видео запечатлена известная американская актриса Мэрилин Монро, которая поет свою известную композицию, посвященную Джону Кеннеди "Happy Birthday. Mr.President".
В российских СМИ сообщают, что движение по Крымскому мосту невозможно до 31 октября.
Кстати, на его строительство Путин потратил 4 миллиарда долларов.
Как мы ранее писали, появилось видео с возможным моментом взрыва на Керченском мосту.
В России заявили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к вспышке семи топливных цистерн железнодорожного состава. В повреждении переправы в РФ обвинили "украинских вандалов".